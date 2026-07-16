Para la gran mayoría de los ahorristas argentinos, el plazo fijo tradicional es la primera puerta de acceso al mundo de las tasas de interés en pesos. Es un mecanismo directo y previsible. Sin embargo, en el abanico financiero local existen otros instrumentos muy sencillos, como las Lecap (Letras de Capitalización) y los Boncap (Bonos de Capitalización), que también permiten obtener un rendimiento en pesos pero bajo una lógica completamente diferente. Al observar las pantallas del mercado de capitales, suele surgir una pregunta fundamental: ¿Por qué un instrumento que incluso permite recuperar el dinero antes del vencimiento suele ofrecer una rentabilidad potencialmente superior a la de un plazo fijo tradicional? La respuesta no radica en una ventaja gratuita, sino en la teoría financiera más básica: el mayor rendimiento esperado es la compensación por los riesgos adicionales que asume el inversor, riesgos que en un plazo fijo tradicional simplemente no existen. Tanto las Lecap como los Boncap son títulos de deuda soberana de renta fija emitidos por el Tesoro Nacional. Cuando un inversor los adquiere, le está prestando pesos al Estado, el cual se compromete a devolverlos en una fecha futura bajo condiciones preestablecidas. Ambos son títulos de capitalización (cupón cero). Esto significa que no pagan intereses periódicos (cupones) a lo largo de su vida. En su lugar, funcionan de la siguiente manera: Para comprender su mecánica de forma sencilla, supongamos el siguiente escenario hipotético: Para entender por qué no rinden lo mismo, primero es necesario contrastar sus características estructurales: En el mercado financiero rige una máxima ineludible: no existe el mayor rendimiento sin riesgo asociado. Si un activo financiero ofrece una tasa de retorno esperada más alta que otra alternativa de plazo similar, es porque el mercado exige un premio (prima de riesgo) para compensar las incertidumbres que el inversor debe tolerar. Las Lecap y los Boncap suelen ofrecer un rendimiento potencial superior al del plazo fijo porque el ahorrista acepta voluntariamente tres factores de riesgo: Esta es la distinción técnica más importante que debe asimilar un inversor de perfil minorista. Mientras que el plazo fijo es un contrato que se mantiene estático en el banco, las Lecap y los Boncap cotizan en el mercado secundario (la bolsa de valores donde los inversores compran y venden títulos entre sí). Esto otorga una enorme ventaja operativa: la posibilidad de salir de la inversión y obtener liquidez de forma inmediata sin esperar al vencimiento. Sin embargo, esta salida anticipada introduce una regla de juego fundamental: La fluctuación de precio solo afecta a quien vende antes de tiempo. Si el inversor conserva el título en su cartera hasta el día del vencimiento y el Tesoro Nacional paga en tiempo y forma, el cobro del capital e intereses pactados se concreta de manera exacta, independientemente de lo mucho o poco que haya oscilado el precio en el camino. La diferencia entre una Letra (Lecap) y un Bono (Boncap) no radica únicamente en que las primeras suelen emitirse a plazos más cortos que los segundos. Desde la perspectiva técnica, la distinción clave es su duration (duración modificada), un concepto que mide de forma intuitiva la sensibilidad del precio de un título ante los cambios en las tasas de interés. Para entenderlo de forma intuitiva: si las tasas de interés del mercado suben un punto porcentual, el precio de un Boncap en el mercado secundario experimentará una caída porcentual más profunda que el de una Lecap. A la inversa, si las tasas bajan, el Boncap registrará una suba de precio mucho más pronunciada, ofreciendo la posibilidad de obtener una mayor ganancia de capital a quien decida venderlo antes de su vencimiento. Para operar estos instrumentos con prudencia, es indispensable desglosar sus riesgos: La operatoria en el mercado local es sencilla y requiere pocos pasos: Estos instrumentos no son mejores ni peores que un plazo fijo; simplemente responden a necesidades y perfiles diferentes. Si llegaste hasta acá, tené en cuenta que las Lecap y los Boncap representan una alternativa sofisticada pero sumamente accesible para optimizar la liquidez en pesos de una cartera. No deben interpretarse como “plazos fijos mejorados”, sino como instrumentos de mercado con sus propias reglas de juego. Su potencial de entregar un rendimiento superior al depósito tradicional se justifica en el hecho de que el inversor asume el riesgo de las fluctuaciones diarias de precio. Comprender esta relación inquebrantable entre riesgo, liquidez y rendimiento es el paso fundamental para decidir si estos instrumentos se adaptan a tus objetivos financieros o si la rigidez y previsibilidad del plazo fijo siguen siendo la opción adecuada para tu perfil.