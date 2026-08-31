Necesitás plata un viernes para cubrir una reparación, cubrir una deuda, pagar una cuota o aprovechar una compra que no puede esperar. Tenés parte de tus ahorros invertidos en un Fondo Común de Inversión, pedís el rescate y suponés que el dinero se acreditará en el acto, pero aparece una aclaración que cambia todo: el fondo tiene rescate en 24 horas.

En términos financieros, la diferencia entre rescate inmediato y rescate en 24 horas puede resumirse en una sigla. El primero suele operar como T+0, con acreditación el mismo día, mientras que el segundo corresponde habitualmente a T+1, es decir, al siguiente día hábil.

Entre una alternativa y otra puede mediar un fin de semana, un feriado o el horario de corte de la operación. Esa distancia parece menor cuando se elige un fondo con tranquilidad, pero se vuelve crítica cuando el dinero tiene que estar disponible en una fecha precisa.

Entender el plazo de rescate antes de suscribir permite distinguir entre una inversión apta para administrar excedentes de corto plazo y otra que puede requerir algunos días para transformarse nuevamente en efectivo.

Qué es el plazo de rescate en un FCI

Un Fondo Común de Inversión reúne aportes de muchos inversores en un patrimonio administrado de manera profesional. Cada persona recibe cuotapartes, cuyo valor refleja la evolución de los activos que integran la cartera .

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Cuando un inversor pide un rescate, vende total o parcialmente sus cuotapartes y recibe el monto resultante en su cuenta y es el plazo de rescate lo que indica cuánto puede demorarse ese pago desde que se presenta la orden en forma válida.

Ley 24.083

La norma establece que los rescates de FCI abiertos se calculan sobre el valor del patrimonio del fondo al cierre del día en que se solicita la operación, de acuerdo con las reglas aplicables. El reglamento de gestión, que funciona como contrato entre el fondo y sus cuotapartistas, debe informar el procedimiento, los plazos y las condiciones de pago.

En condiciones habituales, un fondo puede acreditar antes, aunque el inversor debería organizar sus decisiones considerando el plazo establecido en la documentación formal.

Rescate inmediato, T+1 y T+2

En el lenguaje del mercado, la letra T representa la fecha en que se cursa la orden. El número posterior muestra cuántos días hábiles pueden transcurrir hasta que el dinero queda disponible.

T+0 equivale a rescatar y recibir la acreditación durante la misma jornada

Es la modalidad que muchas entidades presentan como inmediata, pero esa inmediatez está sujeta a condiciones operativas: la orden debe ingresarse dentro del horario permitido, a través del canal habilitado y en un día hábil.

T+1 significa que el pago se realiza el siguiente día hábil

Por eso, la fórmula “24 horas” requiere una lectura cuidadosa. Un rescate solicitado un viernes a la mañana puede acreditarse el lunes. Si se solicita después del horario de corte, la entidad puede tomarlo como ingresado el lunes y acreditarlo el martes.

T+2 lleva el plazo a dos días hábiles

En ese caso, una orden cursada un jueves antes del corte puede quedar disponible el lunes siguiente.

Los fondos con T+3, T+5 o plazos mayores requieren todavía más planificación, especialmente cuando el dinero tiene un destino cercano.

Por qué la liquidez depende de la cartera

El plazo de rescate está relacionado con los activos que el fondo tiene en cartera. Para pagar a un cuotapartista que se retira, el administrador necesita contar con efectivo disponible o vender inversiones de manera ordenada.

Los fondos de mercado de dinero, conocidos como money market, suelen invertir en instrumentos de vencimiento corto y elevada liquidez. CAFCI (Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión) los clasifica dentro de los fondos orientados a activos de muy corto plazo. Esa composición facilita que puedan atender rescates con rapidez.

Un fondo de renta variable enfrenta otra dinámica

Su cartera está centrada en acciones u otros activos cuyo precio puede variar durante la rueda y cuya venta requiere respetar plazos de liquidación. El período adicional permite procesar esas operaciones sin afectar el tratamiento equitativo de quienes permanecen invertidos.

Un plazo corto, entonces, responde a una estrategia de liquidez. Un plazo mayor puede ser coherente con una cartera diseñada para objetivos de crecimiento o de inversión a más largo plazo. La clave está en que el horizonte del fondo coincida con el uso que el ahorrista piensa darle a ese dinero.

Un gasto urgente y dos fondos distintos

La diferencia se entiende mejor ante una necesidad concreta. Una persona tiene $500.000 invertidos y necesita usar ese monto un viernes para cubrir una reparación urgente. Parte del dinero está colocado en un fondo de mercado de dinero con rescate T+0 y otra parte en un fondo de renta variable con rescate T+2.

En el primer caso, si la orden se cursa dentro del horario de corte y mediante el canal habilitado, la acreditación puede producirse durante la misma jornada. Ese tipo de fondo suele invertir en instrumentos de corto plazo, como cuentas remuneradas, cauciones, plazos fijos y otros activos con elevada liquidez.

En el segundo caso, la espera es mayor. Balanz Renta Variable Global, por ejemplo, informa un plazo de rescate de 48 horas, equivalente a T+2. Si los $500.000 estuvieran invertidos allí, el ahorrista no debería contar con ellos para afrontar un gasto que vence ese mismo viernes.

La diferencia no implica que uno de los fondos sea mejor que el otro, sino que cada uno administra una cartera distinta y, por lo tanto, ofrece un nivel de disponibilidad diferente. Para dinero destinado a gastos inmediatos o imprevistos, el plazo de rescate puede ser tan relevante como el rendimiento esperado .

FCI: qué revisar antes de invertir

La primera referencia suele aparecer en la ficha del fondo o en la plataforma del agente, donde se informa si el rescate es inmediato, a 24 horas o a 48 horas. La verificación más importante está en el reglamento de gestión, disponible en los sitios de las administradoras y en la documentación vinculada con la Comisión Nacional de Valores (CNV).

También conviene consultar el buscador de CAFCI, que permite identificar la administradora, la depositaria y el tipo de renta de cada fondo.

Antes de suscribir, vale la pena revisar el plazo máximo de pago, el horario de corte, los canales habilitados, la moneda de acreditación y las condiciones aplicables a rescates de montos relevantes.

Si llegaste hasta acá, tené presente que el plazo de rescate define cuándo el dinero puede volver a usarse. Para quien necesita disponibilidad rápida, esa diferencia puede pesar mucho más que unos puntos adicionales de rendimiento.