MSCI Emergentes: las seis acciones argentinas que podrían recibir hasta u$s 4500 millones
La entidad mantiene una visión positiva sobre las acciones argentinas y cree que una futura reclasificación de MSCI podría generar ingresos equivalentes al 13% del free float local. Energía, bancos y minería.
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