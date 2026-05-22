El mercado argentino vuelve a mirar con atención una fecha clave: el 23 de junio de 2026. Ese día, MSCI publicará su revisión anual de clasificación de mercados y en Wall Street crece la expectativa de que la Argentina pueda abandonar finalmente la categoría de “Standalone”, una especie de limbo financiero en el que cayó en 2021.

Para muchos operadores, no se trata simplemente de un cambio técnico. Detrás de esa decisión puede esconderse uno de los principales catalizadores que hoy necesita la renta variable local para volver a captar flujos internacionales y reengancharse con el rally global que ya disfrutan otros mercados de la región.

Qué significa que Argentina sea “Standalone”

Hoy la Argentina integra la categoría “Standalone Market”, la peor clasificación dentro del esquema de MSCI. En la práctica, significa que el mercado local quedó prácticamente aislado de los grandes índices globales que utilizan fondos institucionales para invertir.

El 24 de junio de 2021, durante el Gobierno de Alberto Fernández, MSCI eliminó al país del índice de mercados emergentes y, en lugar de rebajarlo a “mercado de frontera”, decidió enviarlo directamente a standalone.

Eso implicó un doble castigo. Primero, Argentina perdió su lugar dentro del universo emergente. Pero además quedó fuera de los índices que siguen los fondos especializados en frontera.

En Wall Street suelen describir a los mercados standalone como plazas financieras difíciles de invertir por problemas de acceso, restricciones cambiarias, controles de capitales o baja previsibilidad regulatoria.

Y justamente ahí estuvo el principal problema argentino desde septiembre de 2019: el cepo cambiario y las limitaciones para girar divisas al exterior terminaron por deteriorar la “accesibilidad” del mercado, uno de los factores más importantes que evalúa MSCI.

Argentina permanecerá dentro de la categoría de mercados standalone, al menos hasta la próxima revisión del MSCI

El proceso explicado por un experto

Sobre este tema, Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, explicó en declaraciones a El Cronista cómo funciona el proceso de reclasificación del MSCI y qué implicancias podría tener para la Argentina y el mercado accionario local.

Según detalló, aun si la Argentina ingresara este año en un período de consulta para ser reclasificada como mercado de frontera, la decisión definitiva recién llegaría dentro de un año.

“El MSCI primero anuncia que un país entra en período de consulta. Por ejemplo, si lo hace el 23 de junio, la definición final recién se conocería en junio del año siguiente”, señaló.

Durante ese período, MSCI evalúa si el país avanzó en distintos aspectos estructurales y consulta a inversores y participantes del mercado si consideran que corresponde una mejora de categoría.

Para Maril, el solo hecho de que la Argentina sea incluida en ese proceso “ya sería una señal muy positiva para el equity argentino”.

“Primero tuvimos una mejora de categoría por parte de Fitch y ahora el MSCI podría empezar a decir que el país es un mercado que estructuralmente está mejorando”, explicó.

El especialista remarcó además que el impacto inicial se vería “principalmente sobre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street mediante ADRs”.

“Los primeros activos impactados serían las compañías argentinas que cotizan en el exterior. Después, el efecto derrame alcanzaría al resto del mercado local”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que una eventual reclasificación permitiría atraer fondos internacionales que hoy no están habilitados para invertir en países considerados “stand alone”, categoría en la que actualmente se encuentra la Argentina.

Sin embargo, Maril advirtió que todavía existe un obstáculo central para una mejora definitiva: las restricciones cambiarias. “Argentina hizo avances importantes del año pasado a este año, pero el gran paso que todavía falta es el levantamiento total del cepo”, señaló.

Aunque reconoció que hubo flexibilizaciones parciales, consideró que “la persistencia de controles cambiarios” pesa fuerte en la evaluación del MSCI. “Eso no significa que la Argentina no pueda entrar en período de consulta, pero tampoco garantiza que la revisión termine de manera positiva”, aclaró.

Por último, indicó que si finalmente el país ingresa en esa instancia de evaluación, el Gobierno debería acelerar las reformas pendientes para aumentar las chances de una reclasificación definitiva.

“El Gobierno tendría que ponerse las pilas para levantar las restricciones lo más posible o demostrar que el mercado puede seguir funcionando correctamente aun sin eliminarlas completamente”, concluyó.

Qué es un mercado de frontera y por qué sería una mejora

La categoría de “mercado de frontera” funciona como una estación intermedia entre standalone y emergente.

No tiene el volumen ni el tamaño de los grandes índices globales, pero sí vuelve a poner al país dentro del radar institucional internacional.

Si Argentina lograra volver a esa categoría, muchos fondos especializados en mercados frontera podrían empezar a comprar acciones locales. Además, inversores globales podrían comenzar a posicionarse anticipadamente apostando a una futura mejora hacia emergentes.

Ahí aparece el punto clave: los mercados suelen anticiparse mucho antes de que entren efectivamente los grandes flujos.

Por eso, incluso una simple incorporación de Argentina a un “período de consulta” ya podría funcionar como señal positiva para las acciones argentinas.

Si MSCI vuelve a incluir a la Argentina dentro de los índices internacionales, aunque sea inicialmente como mercado frontera, los fondos que siguen esos benchmarks deberían volver a mirar acciones argentinas. Y en el mercado creen que el impacto inicial se sentiría principalmente en los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York.

El índice MSCI Argentina está compuesto actualmente por 18 compañías y representa aproximadamente el 85% del mercado accionario local ponderado. Bancos, energéticas y empresas vinculadas al ciclo doméstico aparecen entre las principales candidatas a captar esos flujos.