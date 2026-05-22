Qué es un mercado “Standalone”, uno de frontera y por qué una revisión del MSCI desataría un rally en las acciones argentinas
El 23 de junio, MSCI definirá si la Argentina puede salir de la categoría “standalone”, una condición que hoy mantiene fuera del radar a grandes fondos globales y que podría convertirse en un nuevo driver para las acciones locales.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 22 de mayo. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.