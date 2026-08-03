La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este lunes, 3 de agosto de 2026 es de 20,62 euros y documentan un total de 193.928 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,15%.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un sesgo bajista, con 6 caídas y 4 subidas, sin jornadas planas. Tras un breve repunte a mitad del periodo, encadenó tres descensos consecutivos y, pese a un avance puntual, cerró con nueva caída.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 12.40%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 14.81%. Dado que el 12.40% es menor que el 14.81%, se puede concluir que el comportamiento de Iberdrola en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, representando la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Por otro lado, su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene después de deducir todos los gastos operativos generales.

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La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad, producida principalmente a partir de fuentes renovables como la eólica, la solar y la hidráulica y opera redes inteligentes.

Su negocio se organiza en Redes, Renovables y Generación y Clientes, con actividad en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México. Es una de las mayores eléctricas del mundo, cotiza en el Ibex 35 y destaca por su liderazgo en eólica y su apuesta por la descarbonización y el hidrógeno verde.