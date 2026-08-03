La limpieza del hogar es un ritual sagrado para muchas personas que quieren mantener sus hogares ordenados. Sin embargo, existen manchas que por su naturaleza parecen irremovibles y se resisten incluso a los productos químicos más potentes.

De esta manera, cada vez se viralizan más mezclas de ingredientes naturales que prometen dejar las superficies brillantes. Si bien muchas utilizan vinagre, algunas personas eligen no utilizarlo por el fuerte olor que larga.

En este contexto, en los últimos meses se volvió muy popular un nuevo truco limpiador a base de bicarbonato y sal que promete dejar como nuevas partes difíciles de limpiar como el horno, las juntas de los azulejos, las hornallas, entre otros.

¿Por qué mezclar bicarbonato con sal gruesa es la mejor opción para la limpieza de la casa?

La mezcla es la más elegida por quienes buscan una solución casera, efectiva y libre de químicos. El bicarbonato cuenta con propiedades desodorizantes y desengrasantes que disuelven los residuos por su efecto abrasivo.

Por su parte, la sal tiene propiedades absorbentes y antimicrobianas que eliminan el arrastre físico de la suciedad, sobre todo en lugares donde la mugre está acumulada.

Esta combinación es especialmente efectiva para limpiar zonas en donde se reúnen muchas manchas de comida y grasa como el horno, las hornallas y los azulejos.

¿Cómo preparar y aplicar la mezcla de bicarbonato y sal?

Para preparar el super limpiador solo se deben mezclar dos partes de bicarbonato de sodio por cada parte de sal, preferiblemente gruesa. Luego, agregar agua y remover hasta formar una pasta uniforme.

La mejor forma de usarla

Para su aplicación se debe aplicar en las zonas con abundante grasa y dejar actuar por 5 a 10 minutos. Luego, frotar con un cepillo o esponja de metal para posteriormente remover con un trapo limpio.

¿Qué otros usos se le puede dar a esta mezcla?

Además de ayudar a remover la grasa de la cocina, la mezcla es útil para limpiar otros sectores del hogar:

Eliminar manchas de las tablas de cortar o en los utensilios

Desodorizar y limpiar el inodoro

Refrescar alfombras y colchones

Limpiar las juntas de las cerámicas

Otros trucos secretos para el hogar: limpieza con vinagre y sal

Estos trucos sencillos están llenos de beneficios para tu casa: