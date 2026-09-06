Confirmado por la AEMET | Se viene una ola de frío polar de cinco días por una anomalía climática: qué zonas están bajo riesgo

El avance de un frente frío sobre Buenos Aires marcará un cambio importante en las condiciones meteorológicas durante este fin de semana.

Después de varias jornadas con temperaturas más moderadas, el ingreso de aire frío provocará un fuerte descenso térmico.

De acuerdo con el pronóstico, el domingo 6 de septiembre será una de las jornadas en las que más se sentirá el frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas bajas y viento que podría intensificar la sensación térmica.

¿Podría nevar o caer granizo en Buenos Aires?

Uno de los fenómenos que genera mayor expectativa es la posibilidad de que se produzca graupel, también conocido como nieve granulada o granizo blando.

Este fenómeno ocurre cuando pequeñas gotas de agua sobreenfriadas se adhieren a los copos de nieve y se congelan. De esta manera, se forman pequeñas bolitas blancas de hielo que pueden confundirse con granizo.

La posibilidad de este fenómeno ya fue advertida para el AMBA, en un contexto marcado por el ingreso de aire frío y temperaturas más bajas.

Frío extremo y fuertes ráfagas de viento en Buenos Aires

ChatGPT - creada con IA

El descenso de las temperaturas estará acompañado por viento del sector sur, una combinación que puede generar una sensación térmica considerablemente inferior a la temperatura real.

En los últimos días, se informó que el ingreso de aire polar podía generar ráfagas de hasta 63 km/h y una sensación térmica cercana a los 0°C durante el fin de semana.

Por eso, el domingo podría presentarse con un ambiente especialmente frío, sobre todo durante las primeras horas de la mañana y en sectores abiertos o suburbanos.

¿Cómo estará el clima el domingo 6 de septiembre?

El domingo 6 de septiembre estará marcado principalmente por el descenso térmico provocado por el ingreso de aire frío. La presencia de viento podría hacer que el frío se perciba con mayor intensidad.

Aunque la posibilidad de nieve o graupel genera especial atención, no significa que vaya a nevar en toda la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano.

Para que se produzca una nevada deben coincidir determinadas condiciones de temperatura, humedad y precipitación en diferentes niveles de la atmósfera.