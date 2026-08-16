En esta noticia El tipo de cambio, la otra luz de alerta

Carlos Melconian lanzó duros cuestionamientos al plan económico del Gobierno y sostuvo que entró en un “callejón complicado” debido a que enfrenta al mismo tiempo múltiples objetivos contrapuestos.

Según el expresidente del Banco Nación, el Ejecutivo tiene el desafío de acumular reservas, reactivar la economía y reducir la inflación, pero afirmó que no es posible alcanzar los tres objetivos simultáneamente. “Las cuatro cosas juntas no van a poder ser. Va a tener que elegir”, afirmó el economista al describir el escenario que enfrenta la administración de Javier Milei.

En diálogo por Radio Splendid, Melconian consideró que el programa económico atraviesa una etapa en la que la estabilidad cambiaria, la política monetaria y la necesidad de recomponer las reservas comienzan a entrar en tensión con la recuperación de la actividad .

En ese sentido, explicó que el Gobierno se ve limitado porque, a diferencia de regímenes anteriores, debe operar dentro de un marco próximo a elecciones, lo que limita el manejo de la estabilidad sin afectar el nivel de actividad.

“El gobierno va a tener que cambiar, va a tener que modificarse. Se quiere quedar cuatro años más, pero no es caballo del comisario”, subrayó el especialista. En paralelo, mencionó que Javier Milei no cuenta con el poder de Carlos Menem en 1994 o Néstor Kirchner en 2006. “ Esto es mejor que Cristina 2014, mejor que Macri 2018, mejor que Alberto Fernández 2022, pero no le da el cuero para todo ”, insistió.

El tipo de cambio, la otra luz de alerta

En ese marco, cuestionó la decisión de sostener un tipo de cambio que, a su entender, genera una apreciación cambiaria que afecta especialmente a los sectores menos competitivos de la economía.

Al respecto, Melconian cuestionó la estrategia de sostener una moneda apreciada y diferenció entre una economía con una moneda fuerte y una economía que mantiene un tipo de cambio artificialmente elevado en términos reales. “No confundas apreciación cambiaria con moneda fuerte”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que el actual esquema puede profundizar los problemas de las empresas que necesitan competir en un contexto de apertura económica. “Acá estamos frente a una apreciación inadecuada y, mientras se dan las reformas de largo plazo, la desregulación y la mar en coche, no le metas la tenaza del tipo de cambio donde los embretás porque vas a mandar a la quiebra a la mitad de la Argentina”, advirtió.

De esta forma, el economista consideró que el debate sobre el valor del dólar no puede analizarse de manera aislada, sino en relación con la estructura productiva, los costos y la capacidad de las empresas para competir.