En esta noticia

Las tendencias de decoración recuperan cada vez más elementos de otras épocas. Entre ellos, las lámparas incandescentes de estilo vintage volvieron a ganar protagonismo y se convirtieron en una de las opciones elegidas para crear espacios cálidos, íntimos y con personalidad.

Este tipo de iluminación puede verse especialmente en bares, restaurantes, cafeterías y hoteles, donde las bombillas con filamentos visibles se utilizan como parte de la decoración y no solamente como una fuente de luz.

Te puede interesar

En 1871, un agricultor dejó cinco vacas en una isla aislada. 130 años después, los investigadores examinaron su ADN y el resultado desafió toda lógica

Te puede interesar

Los cocineros revelan: “El secreto para que la tortilla de papas quede más cremosa es agregar yemas extra”

¿Qué son las lámparas incandescentes vintage?

Las lámparas incandescentes funcionan mediante un filamento que se calienta al recibir corriente eléctrica y produce luz. En las versiones vintage, este elemento suele quedar a la vista y se combina con diseños inspirados en las antiguas bombillas.

Muchas tienen vidrio transparente o ligeramente teñido y filamentos con formas decorativas. Por eso, además de iluminar, funcionan como un elemento estético que puede convertirse en protagonista de un ambiente.

Su apariencia recuerda a las antiguas bombillas y permite conseguir una iluminación de aspecto cálido, muy diferente a la luz blanca y más intensa de otros sistemas.

¿Qué son las lámparas incandescentes vintage?
¿Qué son las lámparas incandescentes vintage?jannoon028

Por qué volvieron a estar de moda

El regreso de la estética vintage en la decoración impulsó nuevamente el uso de estas lámparas. La búsqueda de ambientes más acogedores y menos impersonales hizo que las bombillas de filamento comenzaran a aparecer en distintos espacios.

En bares y restaurantes suelen instalarse de manera individual, agrupadas a diferentes alturas o acompañadas por cables y estructuras metálicas. También pueden colocarse sobre barras, mesas o sectores determinados para destacar determinadas zonas del local.

En los hogares, en cambio, son una alternativa para incorporar un detalle retro en livings, comedores, cocinas, dormitorios o espacios de trabajo.

Para conseguir un efecto más cálido, suelen utilizarse en sectores destinados al descanso o a las reuniones. En un comedor, por ejemplo, pueden colocarse sobre la mesa; mientras que en una cocina pueden utilizarse para iluminar una barra o una isla.

Lamparas incandescentes, la alternativa que vuelve con fuerza.
Lamparas incandescentes, la alternativa que vuelve con fuerza.Gemini IA imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias
Bancos.Pocos lo saben: qué significa que el cajero automático te de plata de más y por qué debes devolverla de inmediato
Industria.Cierra una histórica fábrica de calzado en Buenos Aires y despide a todos sus trabajadores: llegó a tener más de 350 empleados

El estilo que caracteriza a bares y restaurantes

Las bombillas de filamento se volvieron especialmente reconocibles en locales gastronómicos. Su luz tenue y su apariencia retro ayudan a crear una atmósfera más íntima y relajada.

Por eso es habitual encontrarlas en restaurantes, cafeterías y bares junto con paredes de ladrillo visto, muebles de madera, estructuras metálicas y otros elementos propios de la decoración industrial.

La clave está en utilizarlas como parte de la ambientación y combinarlas con otras fuentes de iluminación cuando se necesita una luz más intensa.