Mercado Libre Experience 2026, la segunda edición del evento de comercio electrónico organizado por la compañía en Argentina, reunió ayer a más de 10.000 personas en La Rural, entre los que había emprendedores, pymes, vendedores, marcas y referentes de distintas industrias para analizar las tendencias que están transformando el comercio digital.

Según informó la compañía, el encuentro contó con más de 40 charlas, cinco escenarios temáticos y la participación de más de 40 speakers. La propuesta abordó temas vinculados con ventas online, logística, inteligencia artificial, medios de pago, publicidad digital y crecimiento de negocios.

Durante el evento también se presentaron los principales resultados de Efecto MELI, un informe que dimensiona el impacto económico y social del ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago en Argentina. Según el estudio,durante 2025 la compañía generó un impacto directo e indirecto superior a US$ 5.400 millones, equivalente al 1% del PBI, y sostuvo 126.500 puestos de trabajo.

Además, más de 3,5 millones de PyMEs y emprendedores argentinos operaron dentro del ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago durante el año pasado.

Foto: Mercado Libre.

Tecnología, capacitación y nuevas oportunidades

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la transformación digital de los negocios. Según Efecto MELI, casi la mitad de las PyMEs que venden en Mercado Libre utilizó herramientas de inteligencia artificial por primera vez durante 2025, principalmente para mejorar imágenes de productos, generar contenido audiovisual y analizar información comercial.

Entre las charlas destacadas estuvo la de Mario Pergolini, quien conversó con Daniel Rabinovich, COO y CTO de Mercado Libre,sobre el impactode la tecnología, la revolución de la inteligencia artificial y las oportunidades que ofrecen estas herramientas para que jóvenes y adultos puedan reinventarse.

Además, también participó Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, quien aseguró que el informe presentado permite “tomar dimensión del tamaño e impacto” del ecosistema de la empresa y de su crecimiento que “se traduce en oportunidades concretas para quienes venden, compran y trabajan con Mercado Libre”.

“Para nosotros es a la vez un orgullo y una gran responsabilidad que nos impulsa a seguir mejorando. Y nada mejorque presentar estos números durante una nueva edición de Mercado Libre Experience, donde pudimos encontrarnos y compartir experiencias con muchos de los que son parte del ecosistema todos los días”, resaltó Ecker.

Elevento contó además con la participación de ejecutivos de Mercado Libre, especialistas del sector y referentes del ecosistema emprendedor. Entre ellos estuvieron Juan Lavista, Vicepresidente de Marketing; y Jesús Moreno Sosa, Vicepresidente Senior de Publicidad. Mientras que la conducción estuvo a cargo de Joaquín “El Pollo” Álvarez.

El sector clave que sigue creciendo

Más allá de las actividades desarrolladas durante la jornada, Mercado Libre Experience reflejó el crecimiento del comercio electrónico en el país. Según datos incluidos en Efecto MELI, el sector creció 40% en términos reales durante los últimos cinco años y ya representa cerca del 6% del consumo privado nacional.

La presentación del informe y la convocatoria de más de 10.000 asistentes mostraron el interés creciente por la tecnología, la innovación y las herramientas que permiten a los negocios adaptarse a un mercado cada vez más digital.