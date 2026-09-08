Cuando un emprendimiento comienza a vender más, suele aparecer una sensación positiva: hay más consultas, más pedidos y más movimiento. Sin embargo, ese crecimiento también trae nuevos desafíos. Uno de los errores más comunes es enfocarse únicamente en aumentar las ventas sin revisar si la operación está preparada para acompañar ese proceso.

A medida que el volumen de pedidos crece, surgen nuevas exigencias relacionadas con la logística, la atención al cliente, la gestión del stock y los tiempos de respuesta. Lo que funcionaba cuando el negocio era pequeño puede empezar a generar problemas si no existen procesos claros para sostener la demanda.

El desafío es cada vez más relevante en un mercado que sigue expandiéndose. Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación del sector creció 55% respecto del año anterior y se registraron 253 millones de órdenes de compra en el país.

El error que puede frenar el crecimiento de un negocio

Uno de los problemas más frecuentes es pensar que crecer consiste solamente en vender más. Cuando una empresa aumenta sus ventas sin ordenar previamente sus procesos, pueden aparecer retrasos en las entregas, dificultades para responder consultas, errores en los pedidos o experiencias negativas para los clientes.

Foto: Mercado Libre.

Por eso cada vez más emprendedores buscan espacios que les permitan conocer experiencias de otros negocios, detectar oportunidades de mejora y aprender cómo profesionalizar sus operaciones. Con ese objetivo se realizará el próximo 10 de septiembre Mercado Libre Experience 2026 en La Rural, Buenos Aires, un encuentro que reunirá a emprendedores, PyMEs, vendedores online y referentes del ecosistema digital.

También es habitual que los negocios que atraviesan etapas de crecimiento dejen de medir algunos indicadores relevantes. Analizarqué productos funcionanmejor, qué consultas reciben los clientes o dónde aparecen las principales dificultades permite anticipar problemas antes de que afecten los resultados.

Cómo evitar que el crecimiento se convierta en un problema

La profesionalización es una de las claves para sostener el desarrollo de un emprendimiento en el tiempo. Esto implica ordenar procesos, mejorar la experiencia de compra,optimizar la atención al cliente y apoyarse en información para tomar decisiones con mayor claridad.

En ese contexto, Mercado Libre Experience 2026 contará con más de 50 charlas,más de 80 oradoresy espacios de networking enfocadosen tendencias, estrategias de venta, marketing, tecnología y logística. Hay 2x1 en entradas que ya se pueden conseguir a través www.mercadolibreexperience.com.ar y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago.

Durante toda la jornada, Joaquín “El Pollo” Álvarez será el conductor del evento. Entre los principales expositores estarán Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina; Juan Lavista, Vicepresidente de Marketing; y Jesús Moreno Sosa, Vicepresidente Senior de Publicidad. Además, Mario Pergolini participará junto a Daniel Rabinovich, Chief Technology & Operations Officer de Mercado Libre, en la charla “Código y Contenido: cuandodos mundos se encuentran”; programada para las 16:30 en el Main Stage.

Para muchos emprendedores, evitar errores cuando el negocio empieza a crecer no depende únicamente de incorporar nuevas herramientas. También implica aprender, revisar procesos y prepararse para una etapa en la que vender más ya no es el único objetivo: lograr que ese crecimiento sea sostenible en el tiempo.