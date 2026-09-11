La digitalización de los comercios en Argentina ya no es solo una mejora operativa: es una condición para competir. Según el Informe de Pagos Minoristas 2025 del Banco Central de la República Argentina, las operaciones del Sistema Nacional de Pagos crecieron 13,3% interanual y las transferencias electrónicas concentraron el 65,6% del total.

Para pequeños negocios y emprendimientos, aceptar métodos de pago digitales puede ampliar el universo de compradores posibles y ordenar la gestión diaria de cobros.

Terminal de cobro sin mantenimiento: flexibilidad para pequeños negocios

Nave Mini es la terminal portátil de Nave Negocios disponible para clientes Naranja X. No tiene costo de mantenimiento mensual. Acepta pagos con tarjeta de débito y crédito, QR y NFC, y funciona de forma autónoma mediante WiFi o red 4G, sin necesidad de conectarse a un celular o computadora adicional.

Su diseño compacto la hace especialmente útil para negocios que se mueven: ferias, eventos, visitas a domicilio o locales pequeños donde el espacio en el mostrador es limitado. Los tickets son digitales, el cierre de caja está integrado y el comercio puede ver el detalle de cada cobro en tiempo real.

Las comisiones de Nave Negocios son públicas y transparentes. Podés consultarlas en navenegocios.ar/home/comisiones---nave antes de tomar cualquier decisión.

Foto: Nave modificada con IA por El Cronista.

Una de las ventajas concretas de Nave Mini es que no ata al comerciante a un esquema fijo. Puede usarse en el local, en una feria, en una exposición o en una visita a domicilio, el cobro funciona igual en todos los casos.

Para pequeños comercios que están digitalizando su operación por primera vez, esa flexibilidad tiene valor real: no hay que comprometerse con una estructura de costos antes de entender cómo funciona el volumen de ventas.

Pagos seguros: cómo proteger cada operación digital

La seguridad es una prioridad en el mundo de los pagos digitales. Nave Mini incorpora tecnologías de alta gama en su funcionamiento, permitiendo transacciones seguras a través de tarjetas, códigos QR y NFC. Este dispositivo no solo simplifica la aceptación de pagos, sino que también proporciona una capa adicional de confianza para clientes preocupados por la seguridad de sus datos.

El INDEC informó que en el cuarto trimestre de 2024 el 93,7% de los hogares urbanos tenía acceso a internet. Esa conectividad amplia no prueba que todos los consumidores prefieran pagar digitalmente, pero sí muestra que la base tecnológica para adoptar billeteras, QR y pagos móviles está disponible para la mayoría.

En ese contexto, digitalizar los cobros no es adelantarse al mercado: es ponerse al día con hábitos que ya son parte de la experiencia de compra cotidiana. Herramientas como Nave Mini permiten hacer ese cambio sin costos de entrada que frenen la decisión.