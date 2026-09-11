Banxico anunció el proceso de retiro de circulación de un billete de 100 pesos mexicanos con más de 20 años de antigüedad.

Este viernes, 11 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 16.9681 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.11%.

En la última semana, la cotización del Dólar subió un 0.53%, pero en el último año registra una variación de -8.75%, lo que indica una tendencia bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró sesgo bajista: inició al alza, encadenó cuatro caídas, rebotó dos jornadas, alternó movimientos y cerró en descenso, con balance negativo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 3.67%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva con un dato de -1 que es positivo, reflejando un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un aumento de la confianza de los inversores y una posible mejora en la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para determinar si se mantendrá o si habrá fluctuaciones significativas. El contexto económico global puede influir en el comportamiento futuro del Dólar.

En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Dólar que podría ser un indicador de estabilidad económica a corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.