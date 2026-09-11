Al cierre de los mercados de este viernes, 11 de septiembre de 2026, la cotización del dólar blue a $ 1.525. Esta cifra señala una variabilidad de -0,33% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy presenta una tendencia positiva, ya que ha registrado un incremento en los últimos dos días consecutivos. Esta alza sugiere un aumento en la demanda de la moneda extranjera, lo que podría indicar una búsqueda de refugio por parte de los ahorristas ante la incertidumbre económica.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana fue del 8.85%, que es menor que la volatilidad anual del 17.44%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-ar

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cuántos tipos de dólares hay en Argentina?

Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes:

Dólar oficial : refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MUCL) por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el (MUCL) por el Dólar mayorista : este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA.

este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA. Dólar blue : el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal.

el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal. Dólar MEP o Bolsa : es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos.

es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos. Dólar Contado con Liquidación (CCL) : es una operación legal para obtener dólares en el exterior. Se compran títulos o acciones argentina y luego se venden, fronteras fuera.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).