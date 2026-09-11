El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, se enfrenta a una creciente presión para desafiar a Donald Trump y subir las tasas de interés la próxima semana, después de que la inflación estadounidense se mantuviera obstinadamente elevada al final de una semana de fuertes subas de los precios del petróleo.

Las expectativas en los mercados financieros de una suba de tasas de interés la próxima semana aumentaron hasta casi el 85% después de que la Oficina de Estadísticas Laborales informara el viernes que su índice anual de precios al consumidor se mantuvo sin cambios en agosto con respecto al 3,4% de julio.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, se situó en el 2,4%, solo un poco por debajo del 2,5% registrado en julio.

Los economistas afirmaron que la inflación persistente hacía cada vez más probable que la Reserva Federal aumentara los costos de endeudamiento en su reunión de la próxima semana, lo que pondría a Warsh en rumbo de colisión con el presidente, quien ha exigido repetidamente tasas de interés más bajas.

Fuente: REUTERS Jonathan Ernst

“Este dato sobre la inflación, junto con los datos recientes sobre el empleo, agudiza el conflicto entre el mandato de estabilidad de precios de la Reserva Federal y el dictado de mantener contento a Trump”, dijo Eswar Prasad, profesor de economía de la Universidad de Cornell.

El informe del viernes se produjo en medio de un nuevo repunte de los precios del petróleo, impulsado por el conflicto en Oriente Medio. El crudo Brent superó los 100 dólares por barril esta semana por primera vez desde julio, lo que provocó una venta masiva de bonos a nivel mundial que elevó los costpos de endeudamiento a largo plazo de Estados Unidos a su nivel más alto en años.

Tras la publicación de los datos de inflación, los operadores aumentaron sus apuestas a que la Reserva Federal tendrá que subir las tasas de interés. Hace una semana, los operadores consideraban que un aumento en la reunión de septiembre del banco central era una posibilidad remota.

“Ahora todo apunta a que la Reserva Federal subirá las tasas de interés la semana que viene”, afirmó Krishna Guha, de Evercore ISI. Sin embargo, añadió que cualquier medida “aún está sujeta a ciertas incertidumbres residuales”, entre ellas la capacidad de Warsh para convencer a sus colegas responsables políticos y la posibilidad de que el alza del precio del petróleo se revierta.

El aumento de los precios de la energía esta semana se produce en medio del último recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, en el que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, capturaron un puerto clave del Mar Rojo, amenazando con interrumpir el transporte marítimo en el estrecho de Bab el-Mandeb en un momento en que el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado.

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En un contexto en el que los costos de endeudamiento mundiales se disparan a sus niveles más altos en años, el intento del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, de controlar los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo mediante la recompra de bonos recibió una fría acogida en los mercados.

Sin embargo, el viernes, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se estabilizó cerca de máximos de tres años, ya que la perspectiva de un rápido aumento de las tasas de interés reforzó la confianza de los inversores en que no se permitirá que la inflación se descontrole, y el precio del petróleo retrocedió desde su máximo reciente.

En la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, celebrada en julio, los funcionarios optaron por mantener los costos de endeudamiento en un rango de entre el 3,5 y el 3,75 por ciento.

Sin embargo, tres de los doce votantes se desmarcaron de la mayoría y votaron a favor de un aumento de un cuarto de punto. Los analistas señalaron que los datos de inflación persistentes del viernes probablemente impulsarían a otros miembros del comité a sumarse a ellos y respaldar el aumento.

“Los datos de inflación de agosto apuntan en la dirección equivocada para la Reserva Federal”, dijo Mike Reid de RBC Capital Markets. “Quienes defendían mantener las tasas de interés ahora van a reconsiderar su postura y pensar: ‘Tenemos que controlar esto’”.

Las apuestas del mercado a favor de una suba de tasas ya habían aumentado considerablemente después de que Warsh pronunciara un discurso de tono agresivo en Jackson Hole a fines del mes pasado, indicando que, a menos que se produjera un rápido progreso en la contención de los precios, el banco central tendría “trabajo por hacer”.

La medida de inflación preferida por el banco central, basada en el gasto en consumo personal, se situó en el 3,7 por ciento en julio, el último mes para el que se dispone de datos, y ha superado su objetivo del 2 por ciento durante más de cinco años.

“Ahora nos vamos de excursión”, dijo Kurt Lewis en Piper Sandler. “En este caso, todos pensábamos: ‘Tiene que pasar una cosa mala más y entonces estaremos listos para irnos’. Y creo que ya hemos tenido suficiente”.

Sin embargo, algunos economistas advirtieron que, a pesar de las crecientes expectativas de una suba de tasas, no había garantía de que la Reserva Federal actuara.

“Algunos en el mercado creían que una lectura más baja del IPC era necesaria para que la Reserva Federal mantuviera la pausa y ahora han cambiado sus expectativas hacia una suba”, dijo Atsi Sheth, directora de crédito de Moody’s Ratings.

“Sin embargo, dado que la inflación se desarrolló en gran medida según lo previsto, en lugar de acelerarse, la posibilidad de una pausa prolongada sigue sobre la mesa”, añadió.

Los elevados precios del combustible siguieron siendo el principal motor de la inflación en agosto, y la gasolina representó más de un tercio del aumento mensual del 0,4 por ciento.

Kroger, la mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, recortó el viernes sus previsiones de ventas para el año, y su director ejecutivo, Greg Foran, afirmó que el aumento del precio del combustible había contribuido a unas condiciones más difíciles en las que “los clientes compran más por necesidad”.

“Lo que estamos viendo es que el consumidor sigue siendo disciplinado. No es que falten a las tiendas. Acuden a ellas, pero son bastante selectivos con lo que compran”, dijo Foran.