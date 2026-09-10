Los conductores de todo el país deben respetar las señales de tránsito para evitar multas y sanciones.

Entre ellas, el semáforo amarillo tiene una función específica: advertir sobre el cambio de luz y la necesidad de detenerse, siempre que hacerlo sea posible de manera segura.

La situación puede complicarse para quienes acumulan infracciones, ya que el sistema de scoring descuenta puntos de la Licencia Nacional de Conducir y puede terminar en una inhabilitación para manejar cuando el saldo llega a cero.

¿Qué dice la Ley de Tránsito sobre el semáforo amarillo?

La Ley 24.449 establece que las señales luminosas de tránsito deben ser respetadas y contempla como infracción conducir sin respetar la señalización de los semáforos.

Sin embargo, cruzar en amarillo no significa automáticamente perder la licencia. La situación debe analizarse según las circunstancias de la maniobra y la normativa aplicable en cada jurisdicción.

En términos generales, la luz amarilla funciona como una advertencia de que se aproxima el rojo y el conductor debe detenerse cuando pueda hacerlo sin generar una situación peligrosa.

¿Cómo funciona el scoring de la licencia de conducir?

Imagen ilustrativa ChatGPT

El Sistema Nacional de Scoring parte de una base de 20 puntos para cada conductor. Las infracciones contempladas por el régimen generan descuentos de acuerdo con su gravedad.

Una infracción relacionada con un semáforo puede representar una quita de 5 puntos, según el régimen correspondiente. Por eso, la acumulación de distintas faltas puede reducir rápidamente el saldo disponible.

¿Cuándo pueden inhabilitar la licencia?

El punto clave aparece cuando el conductor pierde los 20 puntos.

Según el sistema nacional, la primera pérdida total implica una inhabilitación de 60 días. Si vuelve a llegar a cero por segunda vez, el período aumenta a 120 días; la tercera alcanza los 180 días y las siguientes se incrementan progresivamente.

Por eso, una infracción aislada no significa automáticamente la pérdida de la licencia. El riesgo aparece cuando el conductor acumula distintas faltas y termina agotando el puntaje disponible.

Semáforo amarillo: qué deben tener en cuenta los conductores

La recomendación es reducir la velocidad y detenerse ante la luz amarilla cuando hacerlo sea seguro, en lugar de acelerar para intentar atravesar la intersección.

El incumplimiento de las normas de tránsito puede generar multas y, cuando se acumulan suficientes infracciones, también afectar el scoring de la licencia de conducir.