Cuando una persona empieza un emprendimiento suele concentrarse en desarrollar un producto, conseguir clientes y generar sus primeras ventas. Sin embargo, a medida que el negocio crece aparece una habilidad que rara vez se enseña al principio y que puede marcar una diferencia importante: la capacidad de tomar decisiones basadas en información y no únicamente en intuición.

Según el Reporte de Impacto 2025 de Mercado Libre, basado en una medición realizada junto con Euromonitor International en la Argentina, Brasil y México, el 54,7% de los emprendedores y PyMEs que utilizan su ecosistema tiene a la plataforma como principal fuente de ingresos. En ese contexto, interpretar correctamente la información del negocio resulta clave para orientar las decisiones comerciales y detectar oportunidades de crecimiento.

Por qué muchos emprendedores siguen tomando decisiones a ciegas

Uno de los desafíos más comunes es que el crecimiento suele traer más complejidad. Aparecen nuevas consultas de clientes, aumenta el volumen de pedidos, surgen desafíos logísticos y se vuelve necesario administrar mejor el tiempo y los recursos. Sin información concreta, muchas decisiones terminan tomándose por percepción o experiencia personal.

Aprender a interpretar datos del negocio puede ayudar a responder preguntas clave: qué productos generan más interés, cuáles tienen mejor desempeño, en qué momento se pierden ventas o qué consultas se repiten con mayor frecuencia. Esa información permite identificar oportunidades de mejora y establecer prioridades con más claridad.

Foto: Mercado Libre

También ayuda a profesionalizar la operación. Ordenar procesos, revisar la experiencia de compra, optimizar la atención al cliente y evaluar resultados de manera periódica puede ser tan importante como sumar nuevos canales de venta o invertir en publicidad.

La capacitación gana protagonismo en el ecosistema emprendedor

A medida que crece el comercio electrónico, también aumenta la necesidad de acceder a herramientas, conocimientos y experiencias que permitan gestionar los negocios de manera más eficiente. Según datos difundidos por Mercado Libre, más de 2,7 millones de emprendedores y PyMEs forman parte de su ecosistema y para el 49% de ellos la plataforma representa su principal fuente de ingresos.

En ese contexto, cada vez más emprendedores buscan espacios de capacitación para aprender sobre estrategias de venta, marketing, logística, tecnología y análisis de información. El objetivo ya no es únicamente vender más, sino construir una operación que pueda sostener el crecimiento en el tiempo.

Con esa premisa se realizará el 10 de septiembre Mercado Libre Experience 2026 en La Rural, Buenos Aires. El encuentro contará con más de 50 charlas, más de 80 oradores, workshops, paneles y espacios de networking orientados a emprendedores, PyMEs y vendedores online que buscan profesionalizar su negocio y conocer nuevas herramientas para desarrollarse en el ecosistema digital. Hay 2x1 en entradas que ya se pueden conseguir a través www.mercadolibreexperience.com.ar y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago.

Al final, la habilidad que más necesitan hoy muchos emprendedores no necesariamente está relacionada con vender, sino con aprender a interpretar mejor lo que ocurre dentro de su negocio. Entender los datos, ordenar procesos y tomar decisiones informadas puede convertirse en una ventaja tan valiosa como cualquier producto o estrategia comercial.