Hacer crecer un emprendimiento suele implicar mucho más que aumentar las ventas. A medida que un negocio avanza, aparecen nuevos desafíos vinculados con la organización, la atención al cliente, la logística, los medios de pago y la incorporación de tecnología. Por eso, cada vez más emprendedores buscan herramientas que les permitan profesionalizar su operación y prepararse para una nueva etapa.

En este contexto, Mercado Libre Experience 2026 reunirá a emprendedores, PyMEs, vendedores online y referentes del ecosistema digital en una jornada dedicada al aprendizaje y al intercambio de experiencias. El evento se realizará el próximo 10 de septiembre en La Rural,Buenos Aires, y contará con más de 50 charlas, más de 80 oradores y espacios de networking.

Además de charlas y paneles, Mercado Libre Experience contará con una feria de negocios con más de 40 stands de empresas vinculadas al comercio electrónico, un espacio pensado para acercar soluciones concretas a emprendedores y pymes en distintas etapas de crecimiento.

Hay 2x1 en entradas que ya se pueden conseguir a través de www.mercadolibreexperience.com.ar y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago.

Foto: Mercado Libre. Nacho Yuchark

Para muchos negocios, acceder a este tipo de contenidos puede ser una forma de identificar oportunidades de mejora, conocer nuevas herramientas y descubrir estrategias aplicables a distintas etapas de crecimiento. Temas como marketing, logística, tecnología, medios de pago y comercio electrónico formarán parte de la agenda prevista para la jornada.

Qué hacen los negocios que logran dar el salto

Uno de los factores que suelen compartir los emprendimientos que crecen es la capacidad de adaptarse. Analizar tendencias, incorporar tecnología, revisar procesos y aprender de otras experiencias permite responder mejor a los cambios del mercado y a las nuevas demandas de los consumidores.

También resulta importante mantenerse actualizado. La transformación digital avanza constantemente y obliga a revisar estrategias comerciales, canales de venta y herramientas de gestión. En muchos casos, pequeños cambios pueden generar mejoras significativas en eficiencia, organización y experiencia del cliente.

Otro aspecto clave es la generación de contactos. Relacionarse con otros emprendedores, especialistas y empresas permite acceder a conocimientos prácticos y detectar oportunidades que podrían pasar desapercibidas dentro de la operación cotidiana.

Referentes del sector compartirán experiencias y tendencias

Durante toda la jornada, Joaquín “El Pollo” Álvarez será el conductor de Mercado Libre Experience 2026. Entre los principales expositores estarán Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina; Juan Lavista, Vicepresidente de Marketing; y Jesús Moreno Sosa, Vicepresidente Senior de Publicidad, quienes abordarán distintos desafíos y oportunidades vinculados al ecosistema digital.

La agenda también incluirá la participación de Mario Pergolini junto a Daniel Rabinovich, Chief Technology & Operations Officer de Mercado Libre. Ambos protagonizarán la charla “Código y Contenido: cuando dos mundos se encuentran”, programada para las 16:30 h en el Main Stage.

Además de las conferencias y paneles, el encuentro contará con workshops, una feria de negocios con más de 40 stands de empresas vinculadas al comercio electrónico y espacios de networking orientados a impulsar nuevas conexiones dentro del sector.

Para quienes buscan llevar su negocio al próximo nivel, acceder a conocimientos actualizados, escuchar experiencias de referentes y conocer nuevas herramientas puede convertirse en un paso importante. En un entorno donde el cambio es constante, aprender y adaptarse sigue siendo una de las principales ventajas para sostener el crecimiento.