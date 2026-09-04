Pasar de emprendedor a vendedor profesional exige algo más que tener presencia online. A medida que un negocio crece, también necesita ordenar su operación, conocer mejor a sus clientes, medir resultados y apoyarse en herramientas que permitan vender de manera más eficiente. En ese camino, la capacitación se vuelve clave para tomar decisiones menos intuitivas y más estratégicas.

Una de las recomendaciones más importantes para cualquier negocio digital es trabajar sobre la experiencia del cliente. Según el informe “Next in Personalization 2021” de McKinsey & Company, el 71% de los consumidores espera que las empresas ofrezcan interacciones personalizadas y el 76% se frustra cuando esto no ocurre. Para un vendedor online, esto implica entender preferencias, ordenar la información disponible y utilizar los datos para ofrecer propuestas más relevantes.

Capacitación y networking para dar el salto profesional

En ese contexto, Mercado Libre Experience 2026 aparece como una instancia para quienes buscan conocer tendencias, sumar herramientas y conectar con otros actores del ecosistema digital. El evento se realizará el 10 de septiembre en La Rural, Buenos Aires, y reunirá a emprendedores, pymes, vendedores online y referentes del e-commerce en una jornada orientada a la profesionalización del negocio digital.

La agenda incluirá más de 50 charlas, más de 80 oradores, workshops y una feria de negocios con más de 40 stands de empresas vinculadas al comercio electrónico. Estos espacios permiten conocer soluciones para distintos frentes de una operación online, desde logística y medios de pago hasta marketing digital, atención al cliente y tecnología aplicada a la venta.

Estos espacios permiten conocer soluciones para distintos frentes de una operación online (Foto: Mercado Libre)

Para quienes deseen asistir al evento, las entradas se pueden adquirir a través de mercadolibreexperience.com.ar , con hasta 12 cuotas sin interés al pagar con cualquier tarjeta mediante Mercado Pago. Además, quienes utilicen el código promocional “MELIXP25” podrán acceder a un 25% de descuento en el valor del ticket.

Qué herramientas necesita hoy un negocio para crecer online

Una operación profesional empieza por tener información clara sobre productos, precios, disponibilidad, tiempos de entrega y condiciones de cambio o devolución. Cuando esos datos están bien organizados, el comprador puede decidir con menos dudas y el negocio reduce fricciones en el proceso de venta. La claridad también ayuda a mejorar la confianza, especialmente en categorías donde el usuario compara muchas opciones antes de comprar.

Otra herramienta clave es la medición. Revisar qué productos generan más consultas, qué campañas atraen tráfico, en qué etapa se pierden compradores y cuáles son los reclamos más frecuentes permite detectar oportunidades de mejora. Con esa información, un emprendedor puede ajustar publicaciones, ordenar inventario, perfeccionar la atención y priorizar acciones que tengan impacto real en las ventas.

La tecnología también puede aportar eficiencia si se incorpora con objetivos concretos. Herramientas para automatizar respuestas frecuentes, gestionar stock, segmentar audiencias, organizar envíos o analizar el comportamiento de los clientes pueden ayudar a escalar, pero funcionan mejor cuando están acompañadas por una estrategia comercial clara y una operación preparada para sostener el crecimiento.