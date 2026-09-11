En Costa Rica, el chocolate comienza mucho antes de llegar a una tableta. Su historia está en los árboles de cacao que crecen entre bosques tropicales, en pequeñas fincas familiares y, especialmente, en comunidades indígenas que mantienen vivos conocimientos transmitidos de generación en generación.

Para los pueblos originarios, el cacao posee un profundo valor cultural y simbólico, presente en su gastronomía, sus tradiciones y su cosmovisión.

Quienes visitan el destino pueden acercarse a ese universo a través de experiencias de turismo rural y comunitario que permiten conocer el cultivo y recorrer el proceso que transforma sus semillas en chocolate, desde la cosecha y fermentación hasta el tostado y la elaboración artesanal. Y, por supuesto, probar el resultado final.

Talamanca: cacao y sabores ancestrales

En el Caribe Sur se encuentra una de las experiencias más profundas para comprender el significado del cacao en Costa Rica. El territorio indígena Bribri de Talamanca propone descubrir el cacao como una puerta de entrada a la cultura y la forma de vida de sus comunidades. Organizaciones locales y familias reciben a viajeros para recorrer fincas orgánicas, conocer el proceso tradicional de elaboración y descubrir cultivos y plantas medicinales. Algunas experiencias suman gastronomía, caminatas, cascadas y relatos sobre la cosmovisión Bribri.

En comunidades como Watsi y Yorkín, estos recorridos permiten compartir experiencias con las familias locales y comprender qué lugar ocupa el cacao dentro de una cultura profundamente conectada con su entorno.

Del Caribe a los volcanes: otras experiencias para descubrir

El cacao también permite descubrir otras regiones del país. En Sarapiquí, en las Llanuras del Norte, diferentes experiencias combinan plantaciones y elaboración de chocolate con la biodiversidad característica de la zona. En los alrededores de La Fortuna y el Volcán Arenal, los tours pueden incorporar otros productos de la cultura agrícola costarricense, como el café y la caña de azúcar.

Más al norte, en Bijagua de Upala, entre los volcanes Tenorio y Miravalles, fincas familiares invitan a seguir el proceso desde el cultivo del cacao hasta la elaboración de las barras y participar de degustaciones de chocolate artesanal.

El cacao también cuenta la historia de Costa Rica

Su cultivo ya era conocido por los pueblos originarios y, durante el período colonial, llegó a convertirse en una importante actividad económica en el Caribe costarricense. Hoy, además de su valor agrícola y gastronómico, permite acercarse a conocimientos ancestrales, fortalecer emprendimientos y generar oportunidades para comunidades locales.

Recorrer Costa Rica a través del cacao propone otra manera de descubrir el país. Porque detrás de su semilla puede haber un bosque, una familia, siglos de tradición y una manera de entender la relación entre las personas y la naturaleza.