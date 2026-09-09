Los ETF que ganan protagonismo en 2026: cuáles mira el mercado y por qué
La inteligencia artificial, las materias primas y las gigantes tecnológicas aparecen entre las tendencias más seguidas por los inversores. Qué ETFs permiten tomar posición y qué factores evaluar antes de incorporarlos a una cartera.
La inteligencia artificial, las materias primas y las gigantes tecnológicas aparecen entre las tendencias más seguidas por los inversores. Qué ETFs permiten tomar posición y qué factores evaluar antes de incorporarlos a una cartera.