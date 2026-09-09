En esta noticia Una tendencia que cruza deporte, descanso y bienestar

La tecnología aplicada al bienestar suma una nueva marca al mercado argentino. Garmin Argentina anunció la incorporación de Therabody a su portfolio, con una línea de dispositivos orientados a la recuperación muscular, el descanso y el cuidado de la piel.

La llegada amplía la oferta de productos vinculados al concepto de wellness y apunta tanto a deportistas como a personas que buscan incorporar herramientas de recuperación y relajación a sus rutinas cotidianas.

Therabody nació a partir de Theragun, la pistola de masaje por percusión desarrollada por el médico Jason Wersland después de sufrir una lesión que le provocaba dolor crónico. La compañía se lanzó comercialmente en 2016 y en 2020 adoptó el nombre Therabody para reflejar una expansión que ya iba más allá de los masajeadores musculares. Actualmente desarrolla productos que combinan tecnologías como percusión, compresión, vibración, calor y luz LED, y comercializa sus dispositivos en más de 60 países.

La empresa pasó así de concentrarse principalmente en la recuperación deportiva a construir un ecosistema que abarca performance, recuperación, descanso y belleza. Entre sus principales líneas se encuentran Theragun, JetBoots y TheraFace.

En la Argentina, la propuesta llega de la mano de Garmin, que suma estos dispositivos a su oferta vinculada al deporte y el bienestar.

Theragun PRO: masaje muscular de alta potencia

Uno de los productos más destacados del desembarco es la Theragun PRO, una pistola de masaje de alto rendimiento equipada con un motor profesional y conectividad inteligente.

El dispositivo está pensado para realizar terapia de percusión sobre los músculos y permite adaptar la intensidad y el tipo de tratamiento según las necesidades del usuario. También incorpora cuatro rutinas guiadas visualmente y distintos ajustes personalizables.

La propuesta apunta a utilizar el masaje antes o después de la actividad física, así como para aliviar tensión y molestias musculares.

Precio: $1.637.999,10 o 9 cuotas sin interés de $181.999,10.

JetBoots Prime: botas de compresión inalámbricas

La segunda propuesta está enfocada en la recuperación de las piernas. Las Therabody JetBoots Prime son botas de compresión neumática completamente inalámbricas, diseñadas para acompañar la recuperación después del entrenamiento.

El sistema aplica compresión de manera secuencial sobre las piernas, con el objetivo de favorecer la circulación y reducir la sensación de fatiga muscular. Su formato plegable y sin cables busca facilitar el traslado y permitir su utilización fuera del gimnasio o del hogar.

Precio: $1.048.499,10.

Sleep Mask SmartGoggles: una máscara para dormir

Para el descanso, Therabody desembarca con sus SmartGoggles, una máscara para los ojos que combina vibración, masaje y calor.

El dispositivo incorpora tres patrones de vibración silenciosos y busca ayudar a reducir la tensión en la zona de los ojos y las sienes, además de generar una experiencia de relajación antes de dormir.

La máscara es completamente opaca y está diseñada para bloquear la luz durante su utilización.

Precio: $307.999 o 9 cuotas sin interés de $34.222,10.

TheraFace Mask: luz LED para el cuidado de la piel

Therabody también llega al terreno de la estética facial con la TheraFace Mask, una máscara equipada con 648 luces LED que combina diferentes tipos de luz —roja, infrarroja y azul— con vibración.

El objetivo del dispositivo es incorporar fototerapia a la rutina de cuidado de la piel desde el hogar. La compañía sostiene que la tecnología busca estimular procesos asociados con la producción de colágeno, mejorar la apariencia de la piel y contribuir al tratamiento de imperfecciones.

El equipo incorpora además 17 micromotores para sumar vibración durante las sesiones.

Precio: $1.819.999 o 9 cuotas sin interés de $202.222,11.

TheraFace Mask Glo: una alternativa más liviana

La línea facial se completa con la TheraFace Mask Glo, una versión más accesible y liviana de la máscara LED.

Cuenta con 504 luces LED y un diseño inalámbrico pensado para facilitar el uso cotidiano. Según la compañía, las sesiones tienen una duración aproximada de 12 minutos y están orientadas a mejorar progresivamente el tono y la textura de la piel.

El comunicado de lanzamiento no informa un precio para este modelo.

TheraFace: frío y calor para el rostro

La propuesta de cuidado facial también incluye la varita TheraFace, un dispositivo que combina frío y calor mediante la tecnología Cryothermal.

El modo frío está pensado para ayudar a reducir temporalmente la hinchazón y la apariencia de las ojeras, mientras que el calor busca favorecer el drenaje y complementar la aplicación de productos de cuidado facial.

El comunicado de lanzamiento no informa un precio para este producto.

Una tendencia que cruza deporte, descanso y bienestar

La incorporación de Therabody refleja un cambio en la manera en que las marcas de tecnología abordan el bienestar. La recuperación dejó de estar limitada al ámbito profesional o a los centros especializados y comenzó a formar parte de las rutinas domésticas.

La propia evolución de Therabody muestra ese recorrido: la compañía pasó de desarrollar una herramienta de percusión muscular a construir un catálogo que incluye compresión, vibración, calor, fototerapia y dispositivos orientados al sueño.

Con este desembarco, Garmin Argentina busca ampliar su propuesta más allá del seguimiento de la actividad física y sumar herramientas destinadas a lo que ocurre antes, durante y después del entrenamiento.

La compañía sostiene que el objetivo es integrar tecnología, actividad física y recuperación en una misma experiencia de bienestar, con dispositivos que pueden utilizarse en el hogar y adaptarse a diferentes rutinas.