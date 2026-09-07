Los Cedears se consolidaron como una alternativa para los inversores argentinos que buscan acceder desde el mercado local a empresas que cotizan en Wall Street. Para quienes tienen un perfil más arriesgado y un horizonte de largo plazo, ofrecen la posibilidad de buscar mayores retornos a cambio de asumir más riesgo.

Sin embargo, dentro del universo de Cedears existen diferencias importantes. Mientras algunas compañías tienen negocios más consolidados, otras presentan una mayor volatilidad y dependen de expectativas de crecimiento, avances tecnológicos o resultados futuros. Agosto dejó un claro ejemplo de esta dinámica.

Según un nuevo ranking elaborado por Balanz, algunas compañías registraron subas excepcionales medidas en dólares, impulsadas por factores específicos de cada sector y por cambios en las preferencias de los inversores internacionales.

Los Cedears con mejor rendimiento en dólares en agosto

El ranking de Balanz quedó conformado de la siguiente manera:

Moderna, Inc. : 175,1%

Atlassian Corporation : 84,57%

Hecla Mining Company : 47,10%

Coeur Mining, Inc. : 43,66%

Tempus AI, Inc. : 41,19%

UiPath Inc. : 40,99%

NovaGold Resources Inc.: 40,14%

El dato que más llama la atención es la diferencia entre el primer puesto y el resto del listado. Moderna más que duplicó su valor en dólares durante agosto, mientras que Atlassian también tuvo un salto significativo.

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La lista también muestra una marcada presencia de empresas vinculadas a sectores de alto crecimiento, como biotecnología, inteligencia artificial y software, junto con mineras que se benefician de la creciente demanda de recursos estratégicos.

Por qué Moderna fue el Cedear que más subió

La compañía estadounidense de biotecnología tuvo una suba de 175,1% en dólares, un movimiento que refleja el potencial, pero también la volatilidad, que pueden tener este tipo de empresas.

“Las empresas de salud o en este caso de biotecnología, tienen una particularidad que es que requieren mucho capital intensivo relacionado a investigación y desarrollo. En el caso de Moderna y la vacuna contra el cáncer, es respuesta de años y años de hundir dinero en esas investigaciones”, explicó a El Cronista Gastón Lentini, asesor financiero y fundador de Doctor de Tus Finanzas.

Según el especialista, detrás de estos saltos en la cotización suele haber largos procesos de desarrollo e inversiones que no siempre generan resultados inmediatos, pero que pueden traducirse en importantes revalorizaciones cuando aparecen avances relevantes.

Qué cuidados hay que tener con las empresas de biotecnología

Más allá de los fuertes rendimientos que pueden ofrecer, Lentini advirtió que las compañías biotecnológicas también presentan riesgos que los inversores deben tener presentes.

“Los inversores deben ser cuidadosos a la hora de poner dinero en este tipo de empresas, ya que así como en esta situación salió bien, hay situaciones donde o se vencen las patentes o no llegan a renovar o a avanzar en la creación de nuevos medicamentos y la empresa lamentablemente no va a tener un salto enorme como el de Moderna hace poco”, afirmó.

Además, consideró que las empresas de biotecnología pueden resultar atractivas tanto para inversores de largo plazo como para perfiles más especulativos, aunque remarcó que quienes compraron antes del rally deberían evaluar tomar ganancias. “El que compró Moderna hace poco cuando subió ya tendría que estar pensando en desarmar esa posición habiendo más que duplicado el dinero”, aseguró.

Es por esto que, a la hora de sumar exposición a salud o biotecnología, Lentini se mostró partidario de la diversificación a través de ETFs.

“Creo que quien desee invertir en este sector puede trabajar sobre un ETF diversificado del sector salud o específicamente un ETF diversificado sobre el sector de biotecnología más que buscando elegir una sola empresa”, indicó.

Además, remarcó que la participación de este tipo de activos dentro de una cartera debe depender del perfil de riesgo de cada inversor. “Si estoy pensando en el largo plazo, bueno, tal vez buscaría destinar un porcentaje más pequeño en mi cartera que no supere el 5%”, señaló.

“ Son posiciones que no vamos a estar tradeando, son posiciones que las vamos a dejar para que maduren en el tiempo ”, concluyó.

Atlassian y la rotación de inversiones dentro del sector tecnológico

El segundo puesto del ranking fue para Atlassian Corporation, que avanzó 84,57% en dólares durante agosto.

Nahuel Bernués, asesor financiero, atribuyó parte de este movimiento a un cambio de posicionamiento por parte de los inversores.

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“Los inversores abandonaron los semiconductores, con el ETF del sector cayendo más de 17% en la primera mitad del mes ante las dudas sobre el gasto en inteligencia artificial, y reasignaron ese dinero dentro del mismo universo hacia software, como en el caso de Atlassian”, detalló.

El papel de las mineras en el ranking de agosto

Otra de las particularidades del listado es la presencia de tres compañías mineras: Hecla Mining, Coeur Mining y NovaGold Resources.

Para Nicolás Parreira, director financiero de Grupo Sigma, el interés por este tipo de empresas está estrechamente relacionado con la importancia estratégica que adquirieron los minerales críticos.

“Los minerales críticos son recursos necesarios para sectores importantes como energía, tecnología, defensa, transporte e infraestructura. Su importancia ha ido creciendo porque están directamente ligados a la electrificación, baterías, inteligencia artificial, centros de datos y nuevas redes eléctricas ”, señaló.

El especialista destacó que actualmente el mercado sigue con atención tres grandes grupos de minerales: cobre, litio y tierras raras.

“Cada vez que se amplía una red eléctrica, se instala una planta de energía renovable o se construye infraestructura digital, hay cobre. Y como la electrificación no va a frenar, el cobre tiene un piso de demanda muy sólido”, sostuvo.

Sobre el litio, indicó que “sigue siendo el corazón de las baterías”, mientras que las tierras raras son fundamentales para fabricar imanes permanentes utilizados en motores eléctricos, turbinas eólicas, robots y sistemas de defensa.