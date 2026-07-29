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La Fundación BBVA abrió en la Argentina la convocatoria de las Becas Leonardo, un programa de apoyo económico destinado a investigadores y creadores culturales que busca impulsar proyectos innovadores con impacto en la ciencia, la tecnología, el ambiente y la cultura.

En esta primera edición local se otorgarán hasta cinco becas individuales de u$s 50.000 para el desarrollo de iniciativas que se ejecuten en el país. La inscripción permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre de 2026 y deberá realizarse exclusivamente a través de programaleonardo.com, informaron los organizadores.

Antecedentes y destinatarios

El programa, que desde 2014 ya respaldó a más de 700 investigadores y creadores en España, se expande este año a América latina e incluye convocatorias en la Argentina, Colombia, México y Perú, con el objetivo de fortalecer el talento regional y promover la generación de conocimiento.

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Las becas están dirigidas a personas de entre 30 y 45 años, argentinas o extranjeras con residencia fiscal en el país, que presenten proyectos personales e innovadores con un plazo de ejecución de entre 12 y 18 meses.

Las áreas incluidas en esta convocatoria son Ciencias de la Computación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial; Tecnología Limpia (Cleantech) y Biodiversidad; y Creación Literaria y Artes Escénicas.

La financiación podrá destinarse a cubrir gastos directamente vinculados con la ejecución de los proyectos, como equipamiento, materiales, colaboraciones, experimentos, desarrollo de prototipos, movilidad, edición, publicación y otros costos debidamente justificados dentro del plan de trabajo.

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La evaluación de las postulaciones estará a cargo de comisiones integradas por especialistas de reconocida trayectoria en cada disciplina. Los proyectos serán analizados en función del perfil y los antecedentes del postulante, así como de la originalidad y el carácter innovador de la propuesta.

“Con la llegada de las Becas Leonardo a Argentina, reafirmamos nuestro compromiso con el conocimiento como motor de progreso económico, social y cultural. Esta convocatoria busca acompañar a investigadores y creadores en un momento decisivo de sus carreras, con el respaldo necesario para desarrollar proyectos originales, ambiciosos y con impacto”, afirmó Camila Staffora, Principal Manager de Negocio Responsable de BBVA en la Argentina.

La iniciativa toma su nombre de Leonardo da Vinci como símbolo de la integración entre ciencia, tecnología, humanidades y artes, y busca respaldar a profesionales que se encuentran en una etapa intermedia de sus carreras y necesitan financiamiento para desarrollar nuevas ideas.

Las postulaciones podrán presentarse hasta el 21 de septiembre de 2026 a las 17:00 (GMT-3). Los resultados de la convocatoria se darán a conocer a partir del 1° de febrero de 2027. Las bases, requisitos y preguntas frecuentes están disponibles en programaleonardo.com.