Cómo será la cadena nacional de Milei: la puesta en escena y las reformas que anunciará

En esta noticia La Gira Presidencial de Milei

El presidente Javier Milei recibió esta tarde en Lima el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres por parte de las máximas autoridades de esa casa de estudios.

El reconocimiento le fue otorgado “en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado”, argumentaron en el establecimiento educativo. La ceremonia se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad.

Previamente, el Jefe del Estado asistió al acto de juramentación y toma de mando supremo de la Presidente de la República del Perú, Keiko Fujimori, que tuvo lugar en el Congreso de esa nación. El mandatario viajó a Lima con una comitiva integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La Gira Presidencial de Milei

La visita a Perú formó parte de la gira regional con la que Milei busca respaldar a los nuevos gobiernos y dirigentes de derecha en América Latina. Antes de la ceremonia de asunción, el Presidente mantuvo una reunión bilateral con Fujimori, quien asumió el mandato para el período 2026-2031 tras imponerse en las elecciones frente a Roberto Sánchez.

Durante la jornada, el mandatario argentino compartió actividades con otros líderes internacionales presentes en Lima, entre ellos el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el referente chileno José Antonio Kast; el mandatario boliviano Rodrigo Paz y el rey Felipe VI de España. En redes sociales, la flamante presidenta peruana definió a Milei como “una inspiración”, mientras que desde el oficialismo argentino celebraron el encuentro como el acercamiento entre “dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”.

La escala en Lima llegó apenas dos días después de la visita de Milei a Brasil, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y protagonizó un fuerte cruce diplomático con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Tras su paso por Perú, el Presidente continuará con su agenda internacional en la región, que incluye un viaje a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa y, posteriormente, su participación en la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia.