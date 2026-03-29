“En apariencia, arte y finanzas pertenecen a mundos distintos. Uno parece hablar el lenguaje de la sensibilidad, la interpretación y la cultura; el otro, el de los números, el análisis y la toma de decisiones. Sin embargo, ambos comparten una misma pregunta de fondo: cómo se construye, se preserva y se proyecta el valor en el tiempo”. La tesis parte de Balanz, que el viernes pasado abrió al público la Sala Nazaré. Se trata de un nuevo espacio de exhibiciones temporarias de la Colección Balanz, en la planta baja del Edificio Lipsia, en el microcentro porteño. El espacio se suma a una colección que reúne más de 600 obras de más de 110 artistas, en un proyecto de largo plazo en torno al arte contemporáneo. La Colección Balanz presentó la muestra “La máquina del tiempo. El artista como viajero”, que continuará hasta junio, curada por la prestigiosa Florencia Battiti, quien realizó una recorrida por la exposición que estará abierta al público por las tardes de los jueves, viernes y sábados, a partir de las 15,00, en Corrientes 316, CABA. ¿Qué une a una obra de arte con una acción, una marca o una moneda? “Muchas veces no valen solo por lo que son, sino por lo que representan y por la confianza que logran inspirar. Un billete es técnicamente papel. Una obra de arte también es, en esencia, soporte material. Lo que les da valor no es solo su composición física, sino la creencia colectiva que se organiza alrededor de ellos. Y es ahí donde arte y finanzas empiezan a tocarse con mucha más profundidad de la que suele suponerse”, contestan en Balanz. “En finanzas -reflexionan-, esa conversación suele expresarse en términos de patrimonio, visión de largo plazo, asignación inteligente y capacidad de leer el contexto. En el arte, se traduce en obras, trayectorias, colecciones y miradas capaces de capturar tensiones de una época. Pero en ambos casos hay algo en común: la capacidad de identificar valor antes de que sea evidente para todos”. Un artista y un buen inversor comparten una capacidad fundamental: la interpretación. “Uno encuentra forma donde otros ven ruido. El otro encuentra oportunidad donde otros solo perciben miedo, volatilidad o desorden”, afirman en Balanz. De alguna manera, la exposición inaugural de Sala Nazaré, "La máquina del tiempo. El artista como viajero", parte de una idea potente: pensar al arte como una conversación entre tiempos históricos distintos, explican en la Colección. “Esa noción no está tan lejos de la lógica financiera como podría suponerse. Porque también invertir, planificar y construir patrimonio implica dialogar con el presente, interpretar el pasado y proyectar escenarios futuros”, argumentan en Balanz. “En ambos universos, el valor no es solamente un dato: también es una lectura. Hay activos que se compran por precio y otros que se comprenden por contexto. Hay decisiones que se explican por oportunidad, y otras que responden a convicción, visión y permanencia", sostienen. Incluso el propio mercado financiero puede pensarse, en algún punto, como una gran obra colectiva, según creen en Balanz. “Porque los precios no son solo matemática aplicada: también son euforia, pánico, moda, relato, percepción. En otras palabras, son emociones humanas organizadas en números. Y el arte, justamente, se mete ahí: en lo que una sociedad siente, proyecta, desea o teme". En la sociedad de Bolsa, cuando hablan de la relación entre Finanzas y Arte, mencionan que “en un tiempo marcado por la volatilidad, la aceleración y la inmediatez, el arte ofrece algo que también resulta central para las finanzas bien entendidas: perspectiva. La posibilidad de detenerse, leer más allá de la coyuntura y pensar en aquello que verdaderamente perdura". “Tal vez por eso -concluyen- el cruce entre arte y finanzas resulte hoy más actual que nunca. Porque en un tiempo dominado por la velocidad, la sobreinformación y la obsesión por el corto plazo, ambos mundos obligan a responder preguntas bastante más exigentes que la del precio: qué vale realmente, por qué vale y qué merece ser sostenido en el tiempo". Si hubiera que resumirlo en una sola frase, sería esta: el arte interpreta el valor; las finanzas lo administran.