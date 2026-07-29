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Este martes, 28 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 28 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3356 - La Caída

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 28 de julio

 1°3356 11°1080
 5484  12°3473
 3°7985 13°7453 
 6500  14°8316 
 1756  15°5920 
 6°8628  16°6884
 0664  17°5076 
 9037  18°4873 
 2371  19°0345 
 10°6129 20°0811 

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¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con la caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad o temor al fracaso.

También puede señalar un cambio inminente: tocar fondo para soltar cargas y recuperar equilibrio.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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