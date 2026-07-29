En esta noticia ¿Qué significa soñar con la caída?

Este martes, 28 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 28 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3356 - La Caída

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 28 de julio

1° 3356 11° 1080 2° 5484 12° 3473 3° 7985 13° 7453 4° 6500 14° 8316 5° 1756 15° 5920 6° 8628 16° 6884 7° 0664 17° 5076 8° 9037 18° 4873 9° 2371 19° 0345 10° 6129 20° 0811

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con la caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad o temor al fracaso.

También puede señalar un cambio inminente: tocar fondo para soltar cargas y recuperar equilibrio.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.