Los usuarios deberán tener en cuenta las fechas para organizar sus trámites bancarios presenciales.

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Las oficinas de Bancolombia y Banco Agrario no prestarán atención presencial en todo el país durante dos jornadas festivas de julio de 2026, por lo que millones de clientes deberán utilizar los canales digitales, cajeros automáticos y aplicaciones móviles para realizar sus operaciones financieras.

El primer cierre ocurrirá este lunes 13 de julio, fecha que se incorpora al calendario de festivos nacionales por la celebración del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Posteriormente, las entidades bancarias volverán a suspender sus servicios presenciales el lunes 20 de julio, día en el que Colombia conmemora su Independencia.

La medida responde al calendario oficial de días festivos en Colombia, durante los cuales las entidades financieras ajustan su funcionamiento y suspenden la atención en sucursales físicas. Sin embargo, los servicios virtuales continuarán disponibles para los usuarios que necesiten realizar movimientos, pagos o consultas.

¿Por qué Bancolombia y Banco Agrario cerrarán sus oficinas en julio?

El cierre temporal de las oficinas bancarias se debe a que el lunes 13 de julio fue declarado como nuevo día festivo nacional en Colombia con la incorporación del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá al calendario oficial.

La fecha religiosa se celebra tradicionalmente el 9 de julio, pero en 2026 el descanso obligatorio fue trasladado al lunes 13 de julio en aplicación de la llamada Ley Emiliani, norma que permite mover determinados festivos al inicio de la semana para promover los puentes festivos.

Además, el lunes 20 de julio ya estaba establecido como festivo nacional por el Día de la Independencia de Colombia, una fecha histórica que recuerda el inicio del proceso independentista ocurrido en 1810.

Por esta razón, durante dos lunes del mismo mes las entidades bancarias modificarán su atención presencial en oficinas y sucursales.

¿Qué servicios de Bancolombia y Banco Agrario estarán disponibles durante los festivos?

Aunque las oficinas físicas permanecerán cerradas, los clientes podrán continuar utilizando varias alternativas digitales para realizar sus operaciones bancarias.

En el caso de Bancolombia, los usuarios podrán acceder a la aplicación móvil, la sucursal virtual, cajeros automáticos y corresponsales bancarios habilitados para diferentes transacciones.

Por su parte, los clientes del Banco Agrario podrán utilizar sus canales digitales, banca virtual, cajeros y puntos autorizados, dependiendo del tipo de trámite que necesiten realizar.

Los pagos, transferencias y consultas realizadas por medios electrónicos seguirán funcionando, aunque algunas operaciones podrían reflejarse según los tiempos establecidos por cada entidad financiera.

¿Cuándo volverán a abrir las oficinas bancarias después de los festivos de julio?

Después del cierre del lunes 13 de julio, las oficinas de Bancolombia y Banco Agrario retomarán su atención habitual el martes 14 de julio, de acuerdo con los horarios establecidos por cada sucursal.

Posteriormente, los bancos volverán a suspender la atención presencial el lunes 20 de julio por la celebración del Día de la Independencia. La operación normal se retomará nuevamente el martes 21 de julio.

Los usuarios que tengan trámites pendientes deberán revisar con anticipación los horarios de atención para evitar retrasos en diligencias que requieran presencia física.

¿Qué otros festivos tendrá Colombia después del 20 de julio de 2026?

Con la llegada del nuevo festivo de julio, Colombia contará con 19 días festivos nacionales durante el año. Después del Día de la Independencia, el calendario continuará con las siguientes fechas: