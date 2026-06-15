Las tasas de adelantos en cuenta corriente, que es el financiamiento a corto plazo que usan las empresas, bajaron a menos de la mitad, al descender del 57% a principios de año hasta el 25% hoy, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central.

Va en sintonía con la baja de las tasas pasivas, donde la TAMAR, que es la tasa mayorista, bajó del 30% al 22%. Sin embargo, los préstamos personales a individuos no vieron reflejado esa baja de tasas, ya que apenas descendieron del 71% nominal anual al empezar el año hasta el 66% ahora.

Cae el stock

Desde EcoGo remarcan que la caída del stock de créditos alcanzó a 0,6% mensual: 1,9% los créditos para consumo y 0,3% abajo los que tienen garantía real. Las únicas líneas que traccionaron positivamente fueron las dirigidas a empresas: 0,7% real en mayo.

“La alta mora y el estancamiento en los ingresos reales conviven con una caída del stock de crédito para consumo, en un contexto donde las tasas nominales activas siguen en los mismos niveles con la inflación desacelerando”, precisa Menescaldi.

Endeudamiento

A su juicio, el principal problema es el fuerte incremento del endeudamiento de los hogares: “La verdad es que, lamentablemente, en las familias su deuda pasó de 1,1% del PBI a 5 puntos del PBI. Hoy las familias están sobreendeudadas. Por eso es que no están pudiendo pagar las cuentas”.

Incluso, donde la mora se encuentra en peor situación es en las entidades extra bancarias: “La mitad de los créditos otorgados por haber vendido un crédito electrodoméstico hoy está impago con más de 90 días”.

Tarjeteo

Pablo Curat, ex director del BCRA, advierte que, antes este escenario, los bancos realizan una baja de límites de compra con tarjeta a los que muestran dificultades recurrentes de cubrir el pago mínimo, además de refinanciaciones de saldos impagos de tarjetas de crédito mediante préstamos personales con cuotas fijas.

“Muchas familias tomaron préstamos para cubrir sus gastos básicos, pero luego tuvieron problemas para afrontar las cuotas, en parte por el ajuste de tarifas, alquileres y servicios”, explica Gustavo Neffa, socio de Research for Traders.

Cuotas

Incluso, donde la mora se encuentra en peor situación es en las entidades extra bancarias: “La mitad de los créditos otorgados por haber vendido un crédito electrodoméstico hoy está impago con más de 90 días”.

Además, destacó que la tendencia sigue empeorando: “El último dato nos dio 48,3% por el mes de abril, el mes previo había sido de 45,9%, la verdad que no está habiendo mejora”, señala Menescaldi.