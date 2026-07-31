El SMN advirtió una fuerte tormenta para el sábado 21 de febrero

Basta con que caigan las primeras gotas o suene el primer trueno para que la conducta en internet cambie de forma drástica.

Ante la llegada de un frente de tormenta o la emisión de alertas meteorológicas, la urgencia por saber si se trata de un chaparrón pasajero o de un temporal prolongado traslada de inmediato a millones de personas al buscador más usado en Argentina, Google.

Ese reflejo quedó registrado de forma contundente en los datos de Google Trends durante las últimas 24 horas.

La sigla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alcanzó el puesto número dos de lo más buscado en la Argentina, acumulando más de 1 millón de búsquedas consolidadas (1M+) con un crecimiento activo del +100%.

Cómo agrupa Google las tendencias

Para comprender estas métricas hay que considerar cómo mide la plataforma la conversación digital: una tendencia en Google Trends puede consistir en varias consultas que son variantes de la misma búsqueda o que se consideran relacionadas.

Es el desglose de tendencias el que detalla exactamente esas consultas específicas que la gente tipea en tiempo real.

En este caso, la tendencia general impulsada por el término “smn” responde a un conjunto de términos que los internautas usaron para buscar novedades o precisiones sobre el clima .

Un salto de interés en cuestión de minutos

El gráfico de interés a lo largo del tiempo muestra el momento exacto en que las lluvias empezaron a hacer notar su cercanía.

Tras mantenerse en niveles bajos y estables durante la madrugada, la curva de consultas se disparó bruscamente al comenzar la mañana y alcanzar la tarde, registrando su pico máximo de 100 puntos de interés cuando la lluvia se hizo generalizada.

El fenómeno evidencia con claridad que el usuario de Google ya no consulta únicamente el pronóstico extendido a diario, sino que recurre a la plataforma oficial para un monitoreo en vivo y de alta precisión cuando el clima deja de acompañar.

¿Qué se googleó cuando se largó el temporal?

Al revisar el desglose detallado de la tendencia, todas las consultas asociadas registraron el nivel máximo de incremento (Breakout).

Radares regionales y locales

Los términos más tipeados incluyeron “radar pergamino smn”, “radar ezeiza”, “radar pergamino” y “smn gualeguaychu”, lo que demuestra cómo los habitantes del AMBA y la región pampeana buscan focalizar la nubosidad exacta sobre sus localidades.

Imágenes en vivo y satélites

Las frases “smn satélite” e “imagenes satelitales smn” figuraron en el tope del listado, empujadas por quienes prefieren observar la masa de nubes en movimiento.

Tecnología avanzada y alertas de lluvia

Términos técnicos como “topes nubosos” (utilizados para medir la severidad e intensidad de las celdas de tormenta) e instrumentos alternativos como “rain alarm” o “weather buenos aires” completaron el ranking de las consultas vinculadas.