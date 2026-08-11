Mercado Pago | ¿Por qué mi transferencia no impactó o sigue pendiente?

Las transferencias digitales suelen acreditarse en segundos. Sin embargo, en algunos casos los usuarios de Mercado Pago encuentran que el dinero no impactó en la cuenta de destino o aparece como pendiente durante más tiempo del esperado.

Si bien esto puede generar preocupación, existen varias explicaciones habituales detrás de estas demoras.

Desde inconvenientes temporales en la red de pagos hasta verificaciones de seguridad, conocer las causas permite actuar de forma más rápida y evitar errores.

Transferencia pendiente en Mercado Pago: cuáles son los motivos más frecuentes

Una de las razones más habituales tiene que ver con demoras en la infraestructura que conecta a las entidades financieras y billeteras virtuales.

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Entre las causas más comunes se encuentran:

Demoras temporales en COELSA , la cámara compensadora que interviene en gran parte de las transferencias electrónicas en Argentina.

Alta demanda del sistema , especialmente en horarios pico o fechas de cobro masivo.

Montos elevados , que pueden requerir controles adicionales antes de acreditarse.

Verificaciones de seguridad para prevenir fraudes o movimientos sospechosos.

Diferencias en los datos de origen y destino , como errores en el alias, CBU o CVU.

Problemas momentáneos de conectividad entre bancos y billeteras digitales.

En este contexto, una transferencia puede permanecer en estado pendiente durante varias horas hasta que el sistema complete las validaciones correspondientes.

Por otro lado, si el dinero salió de la cuenta de origen pero no llegó al destinatario, es importante conservar el comprobante de la operación para realizar un reclamo en caso de ser necesario.

Qué hacer si el dinero no se acreditó en Mercado Pago

Antes de iniciar un reclamo, la recomendación es verificar algunos puntos básicos.

Paso a paso:

Revisar el estado de la transferencia dentro de la aplicación. Confirmar que el CVU, CBU o alias ingresado sea correcto. Comprobar que el monto fue debitado de la cuenta de origen. Esperar algunas horas si existe una demora operativa del sistema. Consultar el historial de movimientos para verificar si hubo rechazo o devolución. Contactar al soporte de Mercado Pago desde la sección de ayuda si el problema continúa.

En general, cuando una transferencia presenta un inconveniente técnico, el sistema suele resolverlo automáticamente o devolver el dinero a la cuenta de origen luego de completar los controles correspondientes.

No obstante, si la acreditación demora más de lo habitual, conviene realizar el seguimiento desde la aplicación y conservar toda la documentación de respaldo.

En conclusión, la mayoría de las transferencias pendientes en Mercado Pago se relacionan con verificaciones de seguridad, demoras operativas o errores en los datos ingresados, situaciones que normalmente tienen solución una vez finalizadas las validaciones del sistema.