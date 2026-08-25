En esta noticia ¿Qué significa soñar con anteojos?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 25 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este martes, 25 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8495 - Anteojos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 25 de agosto

1° 8495 11° 8561 2° 4491 12° 4470 3° 0769 13° 7544 4° 8120 14° 2145 5° 7332 15° 0909 6° 6959 16° 0591 7° 5899 17° 5312 8° 4946 18° 0633 9° 6394 19° 7400 10° 1453 20° 7839

¿Qué significa soñar con anteojos?

Soñar con anteojos sugiere necesidad de claridad y enfoque. Te invita a mirar mejor una situación.

Anteojos rotos o borrosos señalan confusión o juicio nublado. Podrías requerir apoyo o más información.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.