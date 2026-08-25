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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 25 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este martes, 25 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8495 - Anteojos

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 25 de agosto

 1°8495 11°8561
 4491  12°4470
 3°0769 13°7544 
 8120  14°2145 
 7332  15°0909 
 6°6959  16°0591
 5899  17°5312 
 4946  18°0633 
 6394  19°7400 
 10°1453 20°7839 

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Anteojos rotos o borrosos señalan confusión o juicio nublado. Podrías requerir apoyo o más información.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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