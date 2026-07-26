El Bank of America (BofA) mantuvo su recomendación de compra sobre la petrolera de Miguel Galuccio y elevó el foco sobre un factor que podría acelerar su crecimiento: la incorporación de sus principales proyectos de Vaca Muerta al RIGI.

Para el gigante de Wall Street, la combinación entre mejores condiciones macro, expansión de producción y beneficios fiscales todavía no está reflejada en la valuación de la acción.

Y es que Wall Street analiza que Vista Energy es una de las grandes apuestas para jugar la recuperación de la Argentina y el desarrollo de Vaca Muerta.

En un nuevo informe, el BofA ratificó su recomendación de “Buy” para la compañía y mantuvo un precio objetivo de u$s 107 por ADR, frente a una cotización cercana a u$s 65, lo que implica un potencial de suba cercano al 65%.

Sin embargo, detrás de esa recomendación no aparece solamente el crecimiento de la producción petrolera.

El banco considera que comenzó una nueva etapa para Vista luego de que la empresa decidiera incorporar parte de su cartera de proyectos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un cambio que podría elevar sensiblemente la rentabilidad de sus desarrollos.

El proyecto que puede cambiar la historia

La novedad que destaca BofA es la presentación formal del proyecto Bandurria Norte para ingresar al RIGI.

Se trata de un desarrollo de gran escala que contempla una inversión estimada en u$s 5.800 millones, la perforación de 332 nuevos pozos horizontales y una producción cercana a 50.000 barriles equivalentes diarios una vez completado el plan de desarrollo.

Para el banco, este movimiento marca el inicio de una estrategia más amplia. La administración de Vista ya dejó entrever que otros bloques, como Águila Mora y Bajo del Toro, también podrían ser incorporados al régimen, ampliando todavía más el beneficio económico para la compañía.

El verdadero atractivo está en la rentabilidad

Según el análisis de BofA, el RIGI modifica la ecuación financiera de los proyectos upstream.

Entre los beneficios figuran la reducción del impuesto corporativo del 35% al 25%, la eliminación de los derechos de exportación después de tres años, la devolución del IVA sin necesidad de financiar anticipos, la depreciación acelerada de las inversiones y un acceso más flexible a dólares provenientes de las exportaciones del proyecto.

La consecuencia, para el banco es la tasa interna de retorno (IRR) de los proyectos podría mejorar entre 800 y 1.200 puntos básicos, dependiendo de la productividad de los pozos.

Más crecimiento y más rápido

BofA considera que el impacto puede ir incluso más allá de los beneficios fiscales.

Hasta ahora, Vista concentraba buena parte de sus inversiones en los bloques de mayor retorno inmediato, como Bajada del Palo Oeste y Bajada del Palo Este.

Con el RIGI, en cambio, proyectos que antes podían quedar relegados pasan a ofrecer retornos mucho más atractivos, lo que permitiría acelerar el desarrollo de nuevas áreas de Vaca Muerta y modificar el cronograma de inversiones de la compañía.

Por qué Wall Street sigue comprando Vista

Más allá del RIGI, BofA mantiene intactos los fundamentos de su recomendación.

El banco sostiene que Vista reúne tres características que hoy pocas petroleras latinoamericanas combinan:

una mejora esperada del contexto macroeconómico argentino en el corto plazo;

una elevada exposición al crecimiento de Vaca Muerta;

un equipo de gestión con un historial probado de ejecución y alineado con los accionistas minoritarios.

Para el banco, estos factores permiten que la empresa continúe expandiendo producción y generación de valor en un momento en que el mercado todavía asigna un descuento importante al riesgo argentino.

Qué puede salir mal

Como toda tesis de inversión, BofA también identifica riesgos.

Entre ellos menciona un eventual deterioro del escenario macroeconómico argentino, la continuidad o regreso de restricciones cambiarias, un desempeño inferior al esperado de los nuevos pozos y posibles dificultades para acceder a equipos o servicios petroleros.

Del lado positivo, el banco ve margen para una valuación aún mayor si la producción supera las previsiones, si el marco regulatorio continúa mejorando, si el precio internacional del petróleo permanece firme o si el riesgo país argentino sigue descendiendo.