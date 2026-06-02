Alerta CEDEARs: cómo saber si pagan dividendos, cuándo los acreditan y qué tenés que saber antes de invertir
Con pagos en dólares y la posibilidad de generar ingresos pasivos, los CEDEARs vuelven a estar en el radar de los inversores. Qué firmas reparten dividendos este mes, cómo acceder y cuánto se puede cobrar.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 5 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.