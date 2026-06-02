Los CEDEARs se mantienen como una de las herramientas financieras más elegidas por los argentinos que buscan dolarizar sus ahorros y acceder a empresas globales desde el mercado local. Su atractivo no solo radica en la posibilidad de invertir en pesos, sino también en la cobertura frente a la volatilidad cambiaria.

Dentro de este universo, hay compañías que se destacan por su política de distribución de utilidades. Es decir, no solo crecen en valor con el tiempo, sino que además pagan dividendos de manera periódica a sus accionistas. Para muchos inversores, este ingreso extra representa una fuente clave de rentabilidad.

En junio, varias de las empresas más importantes del mundo vuelven a repartir dividendos correspondientes al segundo trimestre de 2026. A través de sus CEDEARs, los inversores argentinos pueden acceder a estos pagos siempre que cumplan con las fechas establecidas.

Fecha ex-dividendo vs. fecha de pago

Antes de mirar el calendario, hay una distinción clave que muchos inversores pasan por alto: la fecha ex-dividendo y la fecha de pago son dos momentos distintos.

La fecha ex-dividendo es la que determina si el inversor tiene derecho a cobrar: quien compre el CEDEAR a partir de ese día no recibirá el dividendo aunque lo siga teniendo en cartera cuando llegue el pago.

Las fechas del calendario que figura más abajo corresponden a las fechas de pago en Estados Unidos. Para saber la fecha ex-dividendo de cada empresa, hay que consultarla en el sitio del broker o en Byma antes de operar.

Qué empresas pagan dividendos

Entre las compañías más destacadas que distribuyen ganancias a sus accionistas se encuentran gigantes globales de distintos sectores:

Coca-Cola (KO)

Apple (AAPL)

Microsoft (MSFT)

McDonald’s (MCD)

Visa (V)

Coca-Cola (KO) es uno de los casos más emblemáticos, con más de 60 años de pagos ininterrumpidos de dividendos.

Es importante remarcar que no todos los CEDEARs pagan dividendos . Solo lo hacen aquellos que replican acciones de compañías que tienen esta práctica. En esos casos, el pago se acredita automáticamente en la cuenta comitente del inversor.

Calendario de dividendos CEDEARs junio 2026

Durante junio, varias empresas pagarán dividendos en dólares. Estas son algunas de las fechas más relevantes:

Lunes 1 de junio

Visa (V): u$s 0,67

Target (TGT): u$s 1,14

Wells Fargo (WFC): u$s 0,45

Ford (F): u$s 0,15

Jueves 4 de junio

Delta Air Lines (DAL): u$s 0,19

Martes 9 de junio

Johnson & Johnson (JNJ): u$s 1,34

Miércoles 10 de junio

IBM: u$s 1,69

Chevron (CVX): u$s 1,78

Exxon Mobil (XOM): u$s 1,03

Eli Lilly (LLY): u$s 1,73

S&P Global (SPGI): u$s 0,97

Jueves 11 de junio

Microsoft (MSFT): u$s 0,91

T-Mobile (TMUS): u$s 1,02

Viernes 12 de junio

3M (MMM): u$s 0,78

Pfizer (PFE): u$s 0,43

Dow (DOW): u$s 0,35

eBay (EBAY): u$s 0,31

Lunes 15 de junio

Alphabet (GOOGL): u$s 0,22

Martes 16 de junio

McDonald’s (MCD): u$s 1,86

Miércoles 17 de junio

Electronic Arts (EA): u$s 0,19

Jueves 18 de junio

Home Depot (HD): u$s 2,33

General Motors (GM): u$s 0,18

Jueves 25 de junio

PayPal (PYPL): u$s 0,14

Qualcomm (QCOM): u$s 0,92

Viernes 26 de junio

Nvidia (NVDA): u$s 0,25

Lockheed Martin (LMT): u$s 3,45

HSBC (HSBC): u$s 0,10

Bank of America (BAC): u$s 0,28

Lunes 29 de junio

Shell (SHEL): u$s 0,39

Goldman Sachs (GS): u$s 4,50

Martes 30 de junio

PepsiCo (PEP): u$s 1,48

¿Cuánto se puede ganar con dividendos?

Uno de los errores más comunes es creer que se recibirá exactamente el monto informado por acción en Estados Unidos. Sin embargo, el cálculo final depende de varios factores:

Ratio de conversión : indica cuántos CEDEARs equivalen a una acción original.

Retenciones : a diferencia de lo que suele creerse, la retención no es siempre del 30%. Para inversores argentinos que operan CEDEARs, la retención habitual es del 10%, dado que Argentina tiene convenio de doble imposición con Estados Unidos. El porcentaje del 30% aplica a no residentes sin tratado fiscal vigente . De todos modos, conviene confirmar el porcentaje con el broker antes de cada operación, ya que puede variar según el tipo de instrumento.

Comisiones locales: corresponden a la Caja de Valores y al broker.

Fuente: Shutterstock Thapana_Studio

Por ejemplo, si una empresa paga u$s 1 por acción, el inversor recibirá una proporción menor dependiendo del ratio y los descuentos aplicados. Además, la acreditación puede demorar entre 48 y 96 horas hábiles tras el pago en el exterior.

Claves para armar una cartera con dividendos

Si el objetivo es generar ingresos sostenidos, es recomendable tener en cuenta algunas estrategias:

Diversificar sectores : combinar tecnología, consumo masivo, energía y salud

Elegir empresas sólidas : priorizar compañías con historial de pagos constante

Analizar el dividend yield : evaluar el rendimiento en relación al precio

Pensar a largo plazo: mantener la inversión para maximizar beneficios

En este sentido, empresas como Coca-Cola, Johnson & Johnson o Microsoft suelen ser elegidas por su estabilidad y previsibilidad.