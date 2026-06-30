Qué precio dólar permite ganar con el carry trade y qué recomiendan los analistas

Pese a que el cepo aún pesa sobre las compañías, cada vez se siente menos. Tras la flexibilización de las restricciones cambiarias, las empresas giraron utilidades al exterior por u$s 2600 millones en el primer semestre de 2026, la cifra más alta en los últimos diez años.

Las energéticas lideraron las transferencias a sus casas matrices, seguidas por las entidades financieras.

Entre 2020 y 2022, no hubo transferencias al exterior por las restricciones cambiarias. A partir de ese entonces, se produjo un leve goteo: en 2023 se giraron u$s 119 millones en los primeros seis meses del año, mientras que en 2024 u$s 104 millones.

Los datos fueron divulgados en un informe presentado por Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, en la Fundación Mediterránea, titulado “Fase 4 del programa económico: el cambio estructural que aporta sostenibilidad a la economía y los cuatro pilares del BCRA que fortalecen el equilibrio económico”.

“Por primera vez en seis años, hoy existe libertad de pagos para las empresas de importaciones, deuda y de dividendos. Además, para estas operaciones se flexibilizó el horizonte del pago. El giro de dividendos acumula u$s 2600 millones”, reveló el documento.

El monto enviado al exterior aumenta mes a mes. Los egresos por utilidades y dividendos en mayo fueron de u$s 484 millones, cuando en abril habían sido por u$s 374 millones.

Entre los sectores que más dólares transfirieron, se destacaron el energético, con giros por u$s 172 millones, Entidades Financieras (u$s 99 millones) y “Metales Comunes y Elaboración” (u$s 67 millones).

El BCRA autorizó el acceso al mercado de cambios para realizar pagos de dividendos a accionistas no residentes correspondientes a las utilidades obtenidas en los balances cuyos ejercicios comiencen a partir del 1° de enero de 2025.

“La compra actual de dólares del BCRA sucede en un contexto de mayor libertad cambiaria para las empresas y precios de exportaciones agrícolas menos favorables”, agregó Werning.

En el mercado explican que las empresas arrastran años de cepo en los que no giraron dividendos y que ahora aprovechan para hacerlo. “Estuviste más años encepado. Con un solo resultado, limpian giros de resultados pasados. Por cómo es la normativa, hace que se acumulen muchos giros ahora, ya que llenan el cupo. Sería esperable que en los próximos semestres empiece a bajar”, explicó Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group.

COMPRAS DE AHORRISTAS

Los ahorristas compraron en mayo menos dólares que en abril. Las personas humanas adquirieron u$s 2667 millones. De esa cifra, u$s 1804 millones fueron billetes en moneda extranjera, mientras que u$s 408 millones representaron giros de divisas sin fines específicos.

Según el Informe del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, las personas humanas demandaron un 20% menos de billetes en mayo con respecto a abril. En total, 1,4 millones de individuos compraron billetes, mientras que 730.000 vendieron.

“La compra de dólares para ahorro hoy no genera disrupciones financieras para la economía. Por el contrario, se observa que luego de la elección de octubre 2025, el aumento de confianza implicó que los depositantes ahorran dentro del sistema financiero local (onshore) casi un 90% de los dólares comprados para atesoramiento en el Mercado Libre de Cambios”, informó el BCRA.

En mayor, en tanto, más de un tercio de los dólares que compraron quedaron en el sistema financiero local. El BCRA estima que unos u$s 700 millones quedaron depositados en bancos locales y u$s 300 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos u$s 800 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de “Servicios y otros corrientes” realizados con tarjetas.

“Estas compras de dólares de residentes: no reducen las reservas internacionales. Por el contrario, sí impulsan la intermediación financiera en dólares por vía del crédito bancario y del mercado de capitales”, agregó la entidad conducida por Santiago Bausili.

Por su parte, las “Personas Jurídicas” realizaron ventas netas de billetes y de divisas sin fines específicos por u$s 212 millones y u$s 114 millones, respectivamente.

El volumen operado en mayo en el mercado de cambios fue de u$s 43.678 millones, un 24% más que en mayo del año pasado. Esa suma equivalió a un promedio diario de u$s 2299 millones.

TESORO COLOCA DEUDA

Más allá de la demanda de dólares del sector privado, el Tesoro demanda menos moneda extranjera y opta por financiarse emitiendo bonos en la plaza local.

“El Tesoro viene priorizando de manera racional las fuentes de financiamiento en dólares de menor costo: aprovechando la repatriación de ahorro en dólares de residentes para colocar títulos en dólares y, aprovechando la disponibilidad de operaciones con garantías de organismos internacionales.