En esta noticia Las claves para invertir de forma inteligente: qué recomienda Starobinsky

En el mundo de las finanzas, la diferencia entre un inversor exitoso y uno que pierde su capital puede ser una decisión pensada “en frío” y con técnica.

Haciendo foco en los errores más comunes que se cometen, Ezequiel Starobinsky, Director financiero Balanz Capital, brindó en Pulso Financiero, por El Cronista Stream, una hoja de ruta técnica con pilares fundamentales que todo inversor debería seguir antes de poner a trabajar su dinero.

Además, remarcó que es fundamental evitar que las emociones “contaminen” la toma de decisiones.

Tomando como referencia las lecciones que dejaron las salidas a bolsa de los años 90 y el comportamiento de las empresas en la actualidad, el especialista destacó que la técnica es el único antídoto contra el “ruido” del mercado y el exceso de confianza.

Las claves para invertir de forma inteligente: qué recomienda Starobinsky

El especialista se explayó entre recomendaciones y proporcionó varias claves:

1. El “maquillaje” de las empresas y la importancia del due diligence

Starobinsky advirtió que, al igual que las personas tienden a mostrar su mejor versión frente a un espejo, las empresas suelen “inflar” sus números antes de salir a la bolsa. “A la larga, siempre gana la realidad”, expresó.

Para no caer en una trampa de valor, el experto subrayó la necesidad de realizar un due diligence (auditoría o investigación previa) profundo. No basta con seguir una tendencia; hay que mirar los números fríos:

Price-to-book: cuánto vale la empresa en relación a sus activos

Price-earnings: analizar si es razonable el precio respecto a sus ganancias

Relative Value: comparar la empresa con sus pares globales para entender si se está comprando una “burbuja” o una oportunidad real.

2. Identificar y neutralizar los sesgos cognitivos

Uno de los puntos más destacados de la charla fue la psicología del inversor. Starobinsky explicó que aplicar técnicas financieras sirve, principalmente, para “sacarse los sesgos y las emociones que contaminan el buen decidir”. Entre los más peligrosos mencionó:

El sesgo de la mano caliente: la creencia de que, como “gané tres veces seguidas, la cuarta también será exitosa”. Esto lleva a los inversores a apostar cada vez más fuerte en momentos de alto riesgo, olvidando que “en una sale la bolilla negra y la perdiste toda”.

Costo hundido: la dificultad de abandonar una inversión que ya está dando pérdidas solo porque ya se invirtió dinero y tiempo en ella.

Miedo a lo desconocido: una barrera emocional que impide diversificar y buscar mejores rendimientos fuera de la zona de confort.

3. La técnica como hoja de ruta

Para Starobinsky, la inversión debe tratarse como una maratón y no como un sprint. “Todas las personas que se hicieron ricas muy rápido entre los 20 y los 25 años, hoy son pobres”, advirtió, apelando al concepto de "easy come, easy go" (lo que fácil viene, fácil se va).

La receta técnica que propuso, en este sentido, es: diversificación (no poner “todos los huevos en la misma canasta”); largo plazo (mantener la visión más allá de la volatilidad diaria); objetivos claros (para qué se está invirtiendo y cuándo retirarse; análisis de escenarios (no mirar solo el retorno potencial, sino también qué pasaría en un escenario negativo).

4. La máxima de oro: tomar ganancias

Según precisó, un mantra que todo inversor debería tener en claro: “Nadie se hace pobre tomando ganancias”.

Starobinsky remarcó la importancia de separar una parte de las utilidades y no reinvertirlo todo compulsivamente en busca de un “pleno” constante. “Si después de que vendiste el activo siguió subiendo, no importa; vos ya hiciste tu negocio”, cerró el especialista.