El dólar oficial ya acumula siete jornadas de suba al hilo y en el segmento mayorista y tocó su nivel más alto en lo que va del año, los $ 1478, con un alza de 5% en lo que va del mes y alcanza el nivel más alto desde comienzos de noviembre, mientras que en el minorista Banco Nación se ubicó en $ 1495. A la hora de analizar esta tendencia, surge una serie de factores financieros, monetarios y de expectativas que vale la pena observar.

Efecto corrección

“El mercado está corrigiendo precios luego de bajas muy pronunciadas. A pesar de las subas de las últimas siete jornadas, todavía el dólar no supera precios de comienzos de noviembre del año pasado”, analizó en diálogo con el Cronista Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio.

El Mundial

Por otro lado, menciona que hay más demanda estacional por viajes al exterior debido al mundial de fútbol, anticipo de compras para vacaciones de invierno, pagos y giros de dividendos que se notan con más presencia.

Menos dólares del agro

Además, se observa una menor oferta de divisas del agro. Este es un elemento estacional clave, dado que el mercado está atento al ritmo de liquidación de exportaciones.

A medida que se acerca el final de la cosecha gruesa, suele disminuir el ingreso de dólares del sector agroexportador, de manera que se reduce la oferta de divisas y genera presión alcista sobre el tipo de cambio.

Más demanda de cobertura

Asimismo, hay una mayor demanda de cobertura. Empresas e inversores buscan dolarizar carteras ante la proximidad de eventos económicos y políticos relevantes. Cuando aumenta la demanda de cobertura en moneda dura, suben tanto los dólares financieros (MEP y CCL) como las cotizaciones paralelas, que ya operan en torno a los $ 1505, en el caso del MEP, y $ 1550 el CCL.

Tasas de interés bajas

Las tasas de interés y los pesos excedentes son otro elemento clave. Si el mercado percibe que las tasas en pesos son insuficientes para compensar la inflación o una eventual devaluación, parte de esos pesos se trasladan a la compra de dólares.

De ese modo, la relación entre rendimiento en pesos y expectativa cambiaria sigue siendo uno de los principales determinantes del mercado.

Por otro lado, el mercado percibe que el Banco Central para fortalecer reservas. Cualquier señal de dificultades para acumular divisas suele traducirse en una mayor demanda de dólares como refugio.

Efecto manada

Y, por último, Quintana señala “un efecto manada”, cuando sube los que tienen que comprar tratan de anticipar mayores subas y los que tienen para vender, postergan por la misma razón.