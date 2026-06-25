Este jueves, 25 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7694 (Cementerio).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 25 de junio
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¿Qué significa soñar con Cementerio?
Soñar con Cementerio simboliza cierre de ciclos, duelo y la necesidad de dejar atrás el pasado; invita a aceptar cambios y transformar recuerdos en aprendizaje.
También puede reflejar miedo a la pérdida o a lo desconocido: si el sueño es sereno sugiere paz y reconciliación y si es inquietante alerta sobre asuntos emocionales pendientes.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional de la salud, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.