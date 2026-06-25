Este jueves, 25 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7694 (Cementerio).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 25 de junio

1° 7694 11° 6326 2° 6731 12° 8459 3° 7102 13° 6562 4° 2928 14° 6470 5° 9425 15° 4968 6° 2062 16° 2469 7° 7523 17° 1168 8° 6249 18° 9140 9° 3336 19° 3841 10° 3869 20° 5347

¿Qué significa soñar con Cementerio?

Soñar con Cementerio simboliza cierre de ciclos, duelo y la necesidad de dejar atrás el pasado; invita a aceptar cambios y transformar recuerdos en aprendizaje.

También puede reflejar miedo a la pérdida o a lo desconocido: si el sueño es sereno sugiere paz y reconciliación y si es inquietante alerta sobre asuntos emocionales pendientes.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional de la salud, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son: