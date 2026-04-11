Ante un contexto de múltiples desafíos, con la guerra en Medio Oriente en una tregua incierta, la incertidumbre en torno a la Fed y una cautelar judicial que mantiene suspendidos 82 artículos de la Reforma Laboral en el plano local, el broker Bull Market decidió hacer pocos pero precisos movimientos en su cartera recomendada de acciones para abril. La síntesis de su último informe, al que accedió El Cronista, puede resumirse en una frase: “Frentes abiertos, oportunidades selectivas”. La firma mantiene su sesgo pro-energético local, reduce levemente su exposición a Mirgor y suma por primera vez una posición en Caterpillar, apostando a que la demanda estructural de los centros de datos de inteligencia artificial reconfiguró para siempre el modelo de negocios de la gigante industrial estadounidense. El corazón de la cartera para este mes sigue siendo el bloque energético local. Central Puerto (CEPU) y Pampa Energía (PAMP) representan el 10% cada una y se consolidan como las posiciones centrales de la estrategia, traccionadas tanto por el contexto internacional, el shock del petróleo por el conflicto en Irán, como por sus propios fundamentos. Pampa, en particular, cerró su último balance con un crecimiento del 32% en su producción total y anunció su intención de ingresar al RIGI con un proyecto de u$s 4.500 millones para el upstream en Rincón de Aranda, lo que consolida su perfil exportador de cara a los próximos años. En la misma sintonía, Transportadora Gas del Sur (TGS) mantiene su 10% de participación con una mirada de mediano plazo. La empresa presentó en la Argentina Week su ambicioso Proyecto NGL por u$s 3.000 millones, que contempla nuevas instalaciones en Tratayén, un poliducto de 573 kilómetros hasta Bahía Blanca y una terminal de exportación que podría generar u$s 1.200 millones anuales. A eso se suma que ENARGAS aprobó nuevos cuadros tarifarios para TGS con vigencia desde el 1° de abril, lo que impactará positivamente en su próximo balance. Autopistas del Sol (AUSOL) también continúa con el 10% de la cartera, respaldada por el aumento de más del 30% en sus tarifas de Telepase y un derecho a cobro casi u$s 100 millones superior al ejercicio anterior. El cambio más llamativo de este mes es el ingreso de Caterpillar (CAT) con un 5% de participación, en reemplazo de parte de la posición en Mirgor (MIRG), que baja de 10% a 5%. La tesis de Bull Market es que el mercado sigue leyendo a CAT como una empresa cíclica ligada a la construcción y la minería, cuando en realidad su división de Energía, la más grande y de mayor crecimiento, se alimenta hoy de la demanda inelástica de los centros de datos de IA. En el último trimestre de 2025, esa división registró un crecimiento interanual del 23%, con ventas de generación de energía que subieron 44%. La cartera de pedidos de la compañía asciende a u$s 51.000 millones, cuatro veces la de su principal competidor, lo que da visibilidad de ingresos por al menos dos años. Grupo Financiero Galicia (GGAL) mantiene su 10% como apuesta financiera principal, con la expectativa de que el crédito retome momentum y el sistema bancario recupere profundidad. Microsoft (MSFT), por su parte, continúa representando el 10% del bloque tecnológico internacional, con una visión de largo plazo, mientras que Berkshire Hathaway (BRK.B) con el 5% opera como ancla de diversificación conservadora dentro de una cartera que de otro modo sería netamente de renta variable de riesgo. Mercado Libre (MELI) permanece con el 5%, y Transener (TRAN) y Ecogas (ECOG) completan el bloque energético con 5% cada una. Para la cobertura, la firma mantiene el ETF inverso del Nasdaq (PSQ) con un 10% de participación. Sin embargo, hay una distinción clave según el perfil del inversor: quienes tienen carteras mayoritariamente en instrumentos locales pueden mantener ese 10%, pero aquellos con fuerte exposición a CEDEARs tecnológicos estadounidenses deberían elevar esa proporción hasta entre el 25% y el 30%, reduciendo principalmente posiciones en tecnología americana. En cuanto al tipo de cambio, Bull Market proyecta para abril un rango de volatilidad de entre +2% y +8% sobre el FX del 6 de abril, con un valor central del dólar oficial en torno a los 40 millones diarios. En materia de inflación, el broker estima un dato de abril en torno al 2,4/2,5%, traccionado a la baja principalmente por el rubro carnes, para luego iniciar en mayo una caída más pronunciada hacia el 2%. El informe cierra con una reflexión que resume el estado de ánimo general: Argentina mostró un comportamiento contracíclico en los momentos de mayor tensión geopolítica, cortando su correlación con el S&P 500 cuando los mercados globales sufrían. Esa característica, en principio incómoda, puede convertirse en un activo si el benchmark americano retoma su tendencia alcista: los activos locales podrían sumar un rally por impulso externo que hoy todavía el mercado no tiene del todo en precio.