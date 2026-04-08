La Comisión Nacional de Valores (CNV) dio un paso clave para el mercado de capitales local: por primera vez avanzó en la regulación de ETF argentinos y lanzó la consulta pública para definir su marco normativo. Estos instrumentos podrían estructurarse a través de vehículos como los Certificados de Depósito de Valores Negociables emitidos en Argentina (CEVA) o los Fondos Comunes de Inversión Abiertos tipo ETF (FCIA). Cabe recordar que los ETF (Exchange Traded Funds) son fondos que se negocian en bolsa de forma similar a una acción y buscan replicar el desempeño de un índice o activo subyacente. Se trata de instrumentos ampliamente utilizados a nivel global por su bajo costo y facilidad de acceso, aunque hasta el momento no cuentan con una versión desarrollada en el mercado local. Mediante las Resoluciones Generales N° 1123 y N° 1124, el organismo abrió una Consulta Pública para establecer el marco normativo. Los actores del mercado disponen de un plazo de 15 días hábiles para enviar comentarios y sugerencias a través del sitio oficial de la CNV. Fuentes cercanas al regulador del mercado de capitales aseguraron a El Cronista que la consulta pública finaliza el 28 de abril, y según experiencias pasadas, los comentarios entran el último día. Después de finalizada se miran los comentarios y se hace la resolución final. En otras palabras, si todo fluye, los ETF locales podrían quedar reglamentados antes de mitad de año. Después de eso viene otra etapa, en la que efectivamente los armen y los listan, que no es inmediata. Jerónimo Bardin, Head Sales Trader en Balanz Capital, dijo a este medio que el objetivo de la CNV es claro: “Desarrollar un vehículo de inversión desde la Argentina que replique la lógica de los ETF globales, como el SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) o el Invesco QQQ Trust (QQQ), y permita acceder a carteras diversificadas sin tener que construir posiciones activo por activo”, advirtió. Bardin agregó que esto reduce fricciones operativas y costos de transacción, “al mismo tiempo que estandariza la forma de invertir en activos locales bajo formatos ampliamente utilizados a nivel global”. En paralelo, agregó el experto, el desarrollo de estos instrumentos podría alterar de forma significativa la dinámica del mercado. “Por un lado, funcionaría como catalizador de flujos al ampliar la base de inversores, especialmente si estos ETF logran listarse en el exterior mediante estructuras tipo ADR”, señaló Bardin. Además, agregó, que por otro lado estos instrumentos contribuirían a mejorar la profundidad y liquidez de los activos subyacentes, al concentrar volumen en vehículos más eficientes y transparentes. “En un mercado históricamente chico como el argentino, esto implicaría un paso concreto hacia una mayor integración con los mercados internacionales”, aseguró. Milo Farro, research de Rava Bursátil, dijo a este medio que la iniciativa de incorporar ETF al mercado argentino representa una excelente noticia para los inversores, al tener en cuenta que estos instrumentos permiten diversificar entre sectores con un monto de inversión inicial reducido. Sobre cómo podrían estar compuestos, Farro señaló que en el caso del ETF del S&P Merval, “tendrá gran predominancia de bancos (Galicia, Macro, BBVA, Supervielle) y energéticas (YPF, Pampa, TGS), aunque también habrá espacio para incorporar empresas de un sector cada vez más renombrado que es el de reguladas”, sentenció. Y es que Farro aseguró que si bien depende de la modalidad de estructuración, además de las ventajas mencionadas para los inversores, “también facilitará la inversión de capitales desde el exterior. “La creación de un ETF de Bonos podría aumentar el volumen de la plaza, aunque por el momento el foco estaría puesto en las acciones”, advirtió. Por su parte, el asesor de inversiones Gastón Lentini, en charla con este medio, también comentó que estima que empresas como YPF, Grupo Financiero Galicia, Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía y Central Puerto concentrarían una porción relevante del índice, mientras que en menor medida también podrían incluirse compañías como Loma Negra, Cresud, Banco de Valores, Ternium Argentina, Aluar y Transener. “Quedará por definirse si se incorporan firmas con fuerte vínculo con la economía local pero que no integran el S&P Merval, como MercadoLibre, Globant, Vista Energy o Corporación América”, agregó el estratega. En este contexto, también comentó que se trata de un avance en la dirección de profundizar el mercado, una medida que es bien recibida. Los fondos cotizados que se negocian diariamente suelen replicar el comportamiento de un país o una industria. Si el proyecto avanza, el ETF argentino debería mostrar una fuerte exposición a petróleo y gas, sector financiero y, en menor medida, a construcción y consumo, agregó. Según explicó Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, la nueva normativa abre la puerta a replicar índices locales como el S&P Merval y a construir vehículos que repliquen el desempeño de compañías argentinas de alta calidad y reconocimiento, especialmente en sectores como energía y bancos. “Este enfoque facilita el acceso de los inversores al mercado local y, al mismo tiempo, habilita estrategias de inversión con alcance global sobre activos con trayectoria”, agregó la experta. Ortiz deslizó que la gestión de estos instrumentos sería pasiva, es decir, replicarían de forma precisa el comportamiento del activo subyacente o de una canasta de activos definida bajo una metodología pública, objetiva y transparente. “Esto marca una diferencia relevante respecto de los fondos comunes de inversión tradicionales, donde las sociedades gestoras —como ALyCs o AAGI— toman decisiones activas”, sentenció la estratega. En este contexto, opinó que los nuevos instrumentos abren el camino para la creación de un ETF del S&P Merval, que permitiría tanto la canalización de inversión extranjera hacia riesgo argentino como la exposición a sectores clave según la composición del índice. “En términos sectoriales, un ETF de energía podría agrupar empresas como YPF, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Norte y del Sur, mientras que en el segmento financiero se concentrarían bancos como Grupo Financiero Galicia, BBVA y Banco Macro”, deslizó Ortiz. También existe la posibilidad de desarrollar un ETF de bonos argentinos, “aunque por ahora no aparece como prioridad”, dijo la experta en línea con Farro. En ese caso, explicó que un ETF de deuda soberana podría captar buen nivel de liquidez, al considerar el volumen actual del mercado de bonos. “En la práctica, los ETF de renta variable suelen ser más líquidos que los de renta fija, aunque esto dependerá del diseño final del instrumento”, agregó. Estos vehículos, caracterizados por bajos costos de gestión, facilidad de acceso y negociación diaria, junto con un marco regulatorio claro, se perfilan como una alternativa alineada con el mercado local y con potencial para atraer flujos significativos, incluso desde el exterior si logran listarse internacionalmente. En este punto, la regulación será clave para asegurar que la cotización en el mercado secundario refleje correctamente el valor de los activos subyacentes. Además, la medida no solo apunta a modernizar el mercado, sino también a profundizarlo: “Podría fortalecer la demanda, reducir costos financieros y disminuir la dependencia de Cedear de ETF extranjeros, al tiempo que mejora la transparencia. En línea con esto, las acciones incluidas deberían coincidir con la composición del S&P Merval, es decir entre 20 y 25 compañías más líquidas, ponderadas por capitalización ajustada por float y volumen operado”, agregó la experta. En cuanto a la estructura, tanto los CEVA (Certificados de Depósito de Valores Negociables emitidos en Argentina) como los FCIA (Fondos Comunes de Inversión Abiertos tipo ETF) aparecen como alternativas viables. Los CEVA presentan una lógica más securitizada, similar a un certificado o bono, con potencialmente menores costos por menor intermediación. Los FCIA, en cambio, se asemejan más a un fondo tradicional, pero con liquidez intradiaria, lo que les otorga mayor flexibilidad operativa y una dinámica más familiar para el inversor local, concluyó Ortiz.