El movimiento había sido anticipado en exclusiva por El Cronista y esta semana comenzó a tomar cuerpo. La Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó el proceso para avanzar en tres semanas con dos novedosos instrumentos financieros para capturar más dólares del colchón. Es sabido que la Ley de Inocencia Fiscal todavía no se reflejó en un aluvión de dólares en las cuentas de los bancos ni en el mercado de capitales, tal como desearía el Gobierno para poder fortalecer reservas y movilizar el crédito productivo. Por eso es que este miércoles la CNV publicó en el Boletín Oficial las resoluciones generales 1123 y 1124 que llaman a consulta pública por 15 días hábiles a interesados en el mercado en la normativa para crear a nivel local Exchange Traded Funds (ETF). Los ETF son vehículos de inversión que buscan replicar el comportamiento de índices, activos o canasta de activos —como acciones, bonos o commodities— y que cotizan en bolsa como si fueran acciones en sí mismas. A diferencia de un fondo tradicional, los ETF pueden comprarse y venderse durante toda la rueda de mercado, lo que les otorga liquidez intradiaria y permite a los inversores ajustar posiciones en tiempo real. En los mercados desarrollados, estos instrumentos se utilizan tanto para estrategias de largo plazo —como diversificación de portafolios— como para operaciones tácticas de corto plazo, dado su bajo costo relativo y su capacidad de replicar benchmarks de manera eficiente. En un contexto en el que el sistema financiero busca ampliar su base de inversores y atraer ahorros fuera del circuito formal, la iniciativa oficial contempla la posibilidad de estructurar los ETF a nivel local a través de Certificados de Valores (CEVA) o Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA). Se trata de un esquema que apunta a replicar el desempeño de activos o índices de referencia, una lógica ampliamente utilizada en mercados internacionales. Los Certificados de Valores (CEVA) son instrumentos representativos de activos subyacentes que permiten negociar en el mercado local exposiciones a activos financieros, tanto locales como internacionales. Funcionan como vehículos que “empaquetan” esos activos y los hacen accesibles para su compra y venta en bolsa. Por su parte, los Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA) son vehículos colectivos en los que múltiples inversores aportan capital que es administrado por una sociedad gerente, con posibilidad de suscribir o rescatar cuotapartes en forma periódica. En el caso de los ETF estructurados como FCIA, la operatoria se basa en suscripción y rescate de cuotapartes, lo que también contribuye a mantener la relación entre el valor de mercado y el valor de los activos que componen el fondo. “El avance en la reglamentación de un régimen de ETF locales representa un paso significativo que amplía las alternativas de inversión y promueve mayor acceso para los inversores”, dijo Roberto Silva, presidente de la CNV. Según el funcionario, la iniciativa también incluye ajustes al régimen de CEDEAR y CEVA con el objetivo de mejorar su eficiencia operativa y alinearlos con estándares internacionales. La propuesta se inscribe en una estrategia más amplia orientada a fortalecer la profundidad del mercado de capitales y generar instrumentos que permitan captar ahorro fuera del sistema. La CNV también incorporará exigencias vinculadas a la segregación de activos, formación de precios y disponibilidad de información, con el objetivo de sostener estándares de protección al inversor. Los ETF locales abren un nuevo capítulo en el desarrollo del mercado argentino, con foco en instrumentos que ya tienen escala global pero que hasta ahora tenían una presencia limitada a través de vehículos indirectos. ¿Cuánto de ese ahorro fuera del sistema encontrará en estos instrumentos un canal efectivo para ingresar al mercado formal?, se preguntan en el mercado.