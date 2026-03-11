TGS anunció una inversión de u$s3000 millones para desarrollar un proyecto de procesamiento de líquidos de gas natural (NGL) asociado a la producción de Vaca Muerta, una iniciativa que, según la compañía, será la mayor inversión realizada en la Argentina para este tipo de infraestructura. El anuncio se realizó en el marco de la Argentina Week que se desarrolla en Nueva York. El proyecto apunta a industrializar los líquidos del gas natural asociados a la producción de hidrocarburos y contempla el desarrollo de infraestructura de procesamiento, transporte, fraccionamiento y exportación. El plan incluye nuevas instalaciones de procesamiento en la planta de Tratayén, en Neuquén, la construcción de un poliducto entre esa localidad y Bahía Blanca y la instalación en el complejo portuario bonaerense de una planta de fraccionamiento y otra de almacenamiento de productos, además de obras complementarias en la terminal marítima para su exportación. Según informó la compañía, el desarrollo tendrá un plazo estimado de ejecución de 45 meses y se desplegará a lo largo de cuatro provincias. Durante la etapa de construcción se prevé la generación de unos 4000 puestos de trabajo directos y alrededor de 15.000 empleos indirectos. Noticia en desarrollo