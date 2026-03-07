La ansiada vuelta de la Argentina a los mercados voluntarios de deuda tendrá su prueba de fuego definitiva en los próximos días. Según el último informe de la sociedad de bolsa Bull Market, la llamada “Argentina Week” que se desarrollará en Estados Unidos será la vitrina ideal para que el Gobierno intente vender el “Milagro Argentino 2.0” en Wall Street. El objetivo primordial de la delegación económica será convencer a los grandes fondos internacionales, como Pimco, BlackRock y Templeton, de que el superávit fiscal es innegociable y que el riesgo país mantendrá su tendencia a la baja, con la mira puesta en lograr un rollover de los importantes vencimientos de 2026 y 2027 o emitir nueva deuda a tasas de un solo dígito. El roadshow, que promete una altísima convocatoria y en el que ya hay CEOs de primer nivel en lista de espera, se extenderá del 9 al 12 de marzo y contará con paradas clave en los principales centros de poder financiero y tecnológico. La gira comenzará en la sede central de JPMorgan, continuará en el Citi y en el Bank of America (BofA), para culminar en las oficinas de Microsoft. Entre los platos fuertes, el martes 10 contará con la presentación del presidente Javier Milei a cargo del histórico líder financiero Jamie Dimon, mientras que el miércoles 11 será el turno del ministro Luis Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili, en el BofA. Más allá del impacto evidente en la renta fija y la compresión de tasas, desde el broker destacan que este evento puede convertirse en un potente disparador positivo para el equity argentino. Las acciones locales continúan operando en niveles similares a los de los últimos meses, pero ahora respaldadas por un riesgo país sustancialmente menor, cercano a los 550 puntos básicos frente a los 800 previos. A esto se suma el atractivo que generan sectores de la economía real impulsados por el RIGI, como la energía, la minería, el litio y los data centers, que buscarán captar deuda corporativa respaldada por garantías reales. En el plano doméstico, la macroeconomía suma un viento a favor fundamental proveniente del campo. El reporte subraya las buenas noticias en torno a la cosecha, traccionadas por una mejora hídrica por lluvias que dejó al 74% de la soja y al 87,6% del maíz en condiciones entre normales y excelentes, sumado a rendimientos históricos en los primeros avances del girasol en Córdoba y Entre Ríos. A pesar de la dependencia climática que aún tienen cultivos como el sorgo, las proyecciones de producción total se mantienen firmes en 48,5 millones de toneladas para la oleaginosa y 57 millones para el maíz, brindando un marco de mayor solidez. Frente a este panorama, la estrategia de inversión recomendada para marzo plantea una concentración del 60% al 70% de la cartera en un núcleo duro de activos locales: Central Puerto (CEPU), Pampa Energía (PAMP), Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Grupo Financiero Galicia (GGAL). En este esquema, CEPU y PAMP funcionan como el corazón del bloque energético, mientras que TGS se perfila como una apuesta de mediano plazo para capturar un mayor volumen de negocios ligados a la exportación regional de gas, impulsada por eventuales consolidaciones en el mercado chileno. Por el lado del sector bancario, Galicia se sostiene como la principal apuesta financiera, bajo la premisa de que el crédito comenzará a moverse con mayor dinamismo y el sistema ganará profundidad. Esta recomendación de mantener posición llega luego de un febrero turbulento en el que el papel sufrió fuertes caídas, arrastrado por el sentimiento pesimista del Merval, un contexto de tasas altas, y el mal augurio que representó el balance de Banco Macro. Los números de su competidor encendieron alertas en la plaza local por una mayor morosidad y un aumento en las previsiones, castigando particularmente a un GGAL muy expuesto al segmento de consumo masivo a través de Naranja X. En cuanto a otros jugadores de peso como Mercado Libre (MELI), el informe explica que su reciente castigo en el mercado responde a una compresión de márgenes operativos —producto de fuertes inversiones en logística y marketing para ganar volumen comercial— y a la normalización de su tasa impositiva, aunque la estrategia de la firma sigue siendo la adecuada a largo plazo. A nivel internacional, la administradora decidió tomar ganancias cerrando sus exitosos trades anticíclicos en UNP y XLRE, para rotar esos fondos hacia tecnológicas de probados márgenes operativos como Microsoft (MSFT) y buscar una cobertura diversificada incorporando a Berkshire Hathaway (BRK.B). Finalmente, para blindar la cartera ante eventuales episodios de corrección global, la estrategia sugiere mantener un resguardo a través del ETF inverso del Nasdaq (PSQ). Para aquellos inversores cuyo portafolio esté compuesto mayormente por instrumentos de riesgo argentino, se aconseja sostener esta cobertura en un 10%. En cambio, si la posición está fuertemente inclinada hacia los CEDEARs vinculados a la tecnología estadounidense, la recomendación de la sociedad de bolsa es reducir la exposición directa e incrementar dicha proporción de PSQ hasta alcanzar entre un 25% y un 30% del total invertido.