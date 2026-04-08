A menos de 24 horas del alto al fuego con Estados Unidos, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por el que circula el petróleo árabe. La decisión se dio luego de que Israel atacara este miércoles instalaciones del grupo terrorista Hezbollah en territorio libanés pese a la tregua entre Trump y Teherán. Pese a que esta mañana comenzaron a pasar los primeros buques petroleros tras semanas de parálisis, ahora Irán volvió a cerrar el paso debido a la falta de adhesión de Israel al acuerdo de alto al fuego, lo que le permite continuar con sus ataques. Este estrecho resulta clave en la provisión global de energía: por Ormuz circula cerca del 20% del petróleo y el GNL de todo el mundo. Debido a esto, su clausura a causa de la guerra en Medio Oriente entre EE.UU., Irán e Israel abrió la puerta a una crisis energética global, con el valor un valor del Brent que llegó a estar cerca de los u$s 115. La novedad surge luego de que tanto el Brent como el WTI abrieran con fuertes bajas, en torno al 12%, en los mercados globales gracias al acuerdo entre las partes anunciado por Donald Trump horas antes del vencimiento de su ultimátum a Irán. El nuevo cierre de la vía marítima fue confirmado por la agencia oficial iraní, Fars. Según detalló el medio, “simultáneamente con los ataques de Israel al Líbano, el paso de petroleros por el Estrecho de Ormuz ha sido detenido”. En este contexto, la Armada de Irán compartió una fuerte advertencia a los buques de la zona para que no intenten cruzar el estrecho sin autorización: “Cualquier embarcación que intente adentrarse en el mar será atacada y destruida”. Fars también informó que, esta mañana, Irán permitió el paso “sin problemas” de dos petroleros por el estrecho de Ormuz, después de que se estableciera el alto el fuego de dos semanas. En principio, el acuerdo inicial dispuso que la circulación de buques no sería libre, sino coordinada con el aparato militar persa. Además, Irán y Omán planeaban cobrar tasas de tránsito a los buques que atravesaran el estrecho con el objetivo de utilizar los fondos recaudados para la reconstrucción. Sin embargo, el ataque de este miércoles de Israel a el Líbano, “el mayor desde que comenzó la guerra”, motivó el nuevo cierre del estrecho de Ormuz luego de que este quedara fuera de la tregua temporal. Según denunció el gobierno libanés, esto ha causado “decenas” de muertos y “cientos” de heridos. Además, Irán denunció varias violaciones del acuerdo con ataques en su territorio a una refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico, y también con la intercepción de un dron en la ciudad de Lar. Frente a esto, Teherán prometió “una respuesta firme y contundente” incluso en el marco de la tregua. Según el diario estadounidense Wall Street Journal, Irán también estaría condicionando su participación en las negociaciones de este viernes en Islamabad a que el alto el fuego se implemente también en Líbano. El nuevo cierre de Ormuz supone un fuerte paso atrás en la endeble ventana de negociación que abrieron Irán y Estados Unidos, a la vez que vuelve a poner en riesgo la provisión energética global, mientras que se potencian las tensiones en la región.