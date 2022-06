Las acciones argentinas rebotaron hasta un 7% en Wall Street

Los activos argentinos volvieron a recibir este martes el impulso del mercado bursátil estadounidense. Los bonos en dólares y las acciones de las empresas argentinas que operan en Wall Street acompañaron el rebote del país del norte y registraron importantes variaciones positivas .

Los operadores del mercado señalaron que los repuntes que se observaron en los papeles argentinos en Nueva York se deben a que nuevamente lograron alinearse con los movimientos de ese mercado, que este martes rebotó con fuerza luego de haber registrado su peor semana desde 2020.

Distinto fue el caso para el mercado bursátil local . El índice S&P Merval anotó este martes una baja de 0,5% en pesos. No obstante, medido en moneda estadounidense, terminó la jornada casi sin variaciones debido al retroceso en la cotización del dólar contado que liquidación (CCL).

Por otro lado, desde Rava Bursátil destacaron que mientras que el Gobierno espera la aprobación del segundo desembolso del Fondo Monetario Internacional, entre hoy y mañana se deberá pagar a ese organismo alrededor de u$s 2.700 millones, correspondiente a vencimientos del acuerdo que fue firmado en 2018.



REBOTE DE ACCIONES y bonos



Casi todas las empresas argentinas operaron en verde en Wall Street. En la rueda se destacaron los avances del sector energético, con los repuntes de Transportadora de Gas (7,6%), YPF (3,5%) y Edenor (3,23%). En tanto, las únicas caídas se dieron en el sector bancario, con las bajas de Galicia (-0,9%) y BBVA (-0,8%).

En tanto, el panel líder del Merval operó mixto. Los mayores avances se dieron en Sociedad Comercial del Plata, que repuntó 5,2%. Le siguió el desempeño del sector energético, en el que se impusieron las acciones de Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur, con avances de 2,2% en ambos casos.

Entre las que mostraron el peor desempeño de este segmento, se destacaron los papeles de Ternium y de Cresud, que finalizaron la sesión con caídas respectivas de 2,5% y 2,4%. A este empresas le siguieron el sector bancario, con las bajas de 2% y 1,5% en las acciones de Supervielle y Macro, respectivamente.

En cuanto a la deuda argentina, los bonos argentinos en dólares bajo legislación extranjera también tuvieron una jornada de rebote. Estos títulos operaron en verde a lo largo de toda la curva y cerraron con avances de hasta 1,43%, mientras el riesgo país se mantuvo apenas por encima de los 2200 puntos básicos.

REPUNTE EN WALL STREET



El mercado estadounidense tuvo una jornada de fuerte rebote . Los principales índices de Wall Street subieron el martes debido al repunte en la demanda de acciones de empresas de crecimiento y del sector energético, tras el desplome de la semana pasada por la preocupación por una desaceleración de la economía.

Entre las referencias más importantes de Nueva York, todas cerraron con avances superiores al 2%. Esta vez, las subas fueron lideradas por el Nasdaq, que finalizó la jornada con un repunte de 2,51%. A este le siguieron los desempeños del S&P 500 y del Dow Jones, que cerraron con alzas de 2,45% y 2,15%, respectivamente.

TRIGO Y SOJA, A LA BAJA



Por otra parte, los precios de los commodities agrícolas anotaron bajas importantes en el mercado de Chicago. El trigo se desplomó un 5,5% para ubicarse apenas por debajo de los u$s 360 por tonelada. A la vez, el maíz bajó 3%, hasta los u$s 299,4, mientras la soja cayó un 1,1% para situarse en u$s 618,5 por tonelada.