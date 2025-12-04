En esta noticia Rebote del Merval: sus causas y quiénes son los grandes ganadores, según Delphos

El mercado financiero atraviesa uno de sus mejores momentos del año. Con una depreciación global del dólar y un contexto en el que los inversores vuelven a inclinarse por el riesgo, el Merval acumula una suba del 13% en dólares en la última semana.

El rebote fue motorizado en gran parte por el fin del “riesgo de balances” bancarios, lo que refleja una mejora en el clima local que impulsó a varios sectores del mercado.

La confianza en los activos locales se alinea a la nueva etapa de la política económica del Gobierno, basada en reformas profundas de cara al 2026 para “dinamizar la economía”.

En este escenario, este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó en el Encuentro de Líderes organizado por El Cronista que evalúa un préstamo de bancos internacionales de entre u$s 6000 y 7000 millones.

Esto monto resulta clave de cara a los próximos vencimientos en moneda extranjera que el equipo económico deberá enfrentar a principio de año.

Debido a estas declaraciones, en la misma jornada los ADR argentinos subieron más de 8% y el S&P Merval reforzó su tendencia alcista post electoral.

El Merval acumuló una suba del 13% en dólares en la última semana. Foto: Archivo.

Pero, según el mercado, detrás de este repunte empieza a perfilarse una lectura más estructural. Así lo señala un informe reciente de Delphos Investment que sostiene que el rally del Merval no responde solo al viento externo, sino también al desvanecimiento de riesgos locales que habían frenado a los inversores en los últimos meses.

La consultora explica que la principal causa del rebote no responde a una mejora puntual en los resultados de las empresas argentinas, sino a un cambio en el clima global: los mercados dejaron atrás la postura más defensiva de semanas anteriores y volvieron a adoptar un sesgo “risk-on” .

Los bancos fueron los principales ganadores del rebote. Delphos señala que el “riesgo de balances” ya estaba plenamente descontado y que muchos inversores esperaron a que se publicaran resultados débiles, pero ya conocidos, para volver a tomar posiciones en el sector financiero.

Central Puerto (CEPU), del sector de la energía eléctrica, también se destacó luego de confirmarse que continuará operando Piedra del Águila, un punto que generaba incertidumbre en el mercado. Aluar, por su parte, avanzó acompañando la suba del aluminio y de otros commodities industriales.

En contraste, las petroleras tuvieron un desempeño más moderado : la falta de recuperación del precio internacional del crudo limitó el recorrido del sector, aunque igualmente cerraron con variaciones positivas.

Así, en un escenario en el que los balances quedaron en el pasado y el mercado apuesta a una mayor toma de riesgo global, “las perspectivas son favorables para el Merval”, que ya mira el tradicional “rally de Santa”.

Además, la depreciación global del dólar -que tiende a incrementar el precio de las commodities- combinada con la tendencia constructiva local marcada por múltiples indicadores macroeconómicos, políticos y de confianza, suman al panorama positivo para los activos argentinos, explica Delphos.

Por ende, de cara a las próximas semanas, la consultora cree que, “si la tendencia internacional se sostiene y se consolida la mejora del clima financiero local, el mercado podría estar transitando el clásico rally estacional de diciembre”.

“En conjunto, el escenario continúa siendo propicio para los activos argentinos”, concluye el informe.