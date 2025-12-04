Mientras crecen las voces que advierten sobre el atraso del dólar y sugieren una corrección del tipo de cambio, el economista Fernando Marull aportó una mirada distinta basada en la lectura del mercado.

Según su análisis, los inversores no están posicionándose a la espera de un salto cambiario brusco, sino de una sintonía fina en el esquema actual.

Consultado en Radio Milenium sobre las críticas de Domingo Cavallo respecto al valor de la divisa, Marull consideró que la crítica del exministro de Economía es “constructiva” y en línea con lo “que va a terminar haciendo el Gobierno: llevar al dólar a un nivel de equilibrio.

A su entender, el equipo económico de Luis Caputo comparte ese diagnóstico (levantar restricciones y mayor flotación), pero apunta a avanzar a otra velocidad.

“ El Gobierno quiere una normalidad también pero por ahí está pidiendo un poco más de paciencia (...) Cavallo lo pide ahora porque ve la oportunidad. El Gobierno, en cambio, dice: ‘Dejame con mis tiempos’”, explicó.

¿Devaluación o salto gradual? Qué espera el mercado según el economista más consultado por la City

Consultado sobre la posibilidad de una devaluación discreta (un salto abrupto del tipo de cambio oficial de un día para el otro), Marull fue contundente: los precios de los activos hoy no reflejan ese temor.

“El mercado está descontando un recalibre gradual, nada disruptivo”, dijo en alusión a los precios de los bonos dolar linked y los futuros.

Puntualmente, afirmó que el mercado espera que el dólar oficial pase a un crawling peg del 1 al 2%. “ No es que devaluaste; recalibrás y te da mayor flexibilidad para cuando venga el shock ”, señaló.

Fernando Marull

Reservas y la advertencia por el pago de vencimientos en enero: “Muy arriesgado”

En otro tramo de la charla, el economista hizo foco sobre uno de los puntos más críticos del acuerdo con el FMI: la acumulación de reservas. Marull reconoció que el Gobierno está “demasiado lejos” de la meta.

Luego, advirtió sobre el riesgo de utilizar reservas netas para pagar los vencimientos de deuda de enero, donde vencen u$s 4200 millones con privados. “Usar reservas para pagar en enero sería muy arriesgado si se termina con un nivel de reservas netas muy negativas”, señaló.

Por eso, su pronóstico es que el equipo económico realizará un anuncio en las próximas dos semanas para evitar el uso de las tenencias actuales.