La última encuesta de Bitget, realizada entre el 17 y el 28 de noviembre, un momento crítico para el mercado cripto, dejó un mensaje poco habitual para un mercado local que se destaca por ser ultraalcista: el 36% de los inversores de criptomonedas en Argentina cree que 2026 traerá una corrección o un retroceso importante en el ecosistema.

Es el grupo más grande de toda la muestra y rompe con la narrativa dominante de euforia post-halving.

Presentada por Carolina Gama, Country Manager de Bitget Argentina, el sondeo, que según pudo conocer El Cronista respondió casi el 50% de los usuarios argentinos del exchange, dejó al descubierto las expectativas de los usuarios locales para el mercado cripto en general.

Que el 36% espere una corrección en el mercado cripto deja una lectura singular de la encuesta. Primero, porque supera incluso a quienes anticipan un nuevo ciclo alcista (29%). Segundo, porque aparece en un país donde el apetito por riesgo suele sobrevivir a cualquier mal pronóstico.

La foto revela algo así como un realismo pragmático; la expectativa de un mercado global más duro, atravesado por tasas altas por más tiempo y condiciones de liquidez menos generosas.

Los sectores favoritos para 2026: IA y finanzas descentralizadas mandan

Pese al tono más cauteloso, los argentinos no pierden de vista dónde podría estar la próxima ola de valor. La encuesta muestra que los sectores con mayor potencial para 2026 son la Inteligencia Artificial aplicada a cripto (34,1%) y las Finanzas Descentralizadas (DeFi) (29,4%).

El entusiasmo por la IA refleja la convergencia entre dos industrias con tracción global: infraestructura para modelos, tokenización de datos, protocolos de privacidad y proyectos que conectan cómputo descentralizado con demanda corporativa real.

DeFi, por su parte, vuelve a ganar espacio por la expectativa de un ciclo de tasas más predecible y mejoras en escalabilidad.

Meme coins (24,5%) completan el podio, confirmando que el componente “de casino” sigue vivo, aunque más abajo en la jerarquía de apuestas.

Qué va a mover al mercado en 2026

Cuando se preguntó por el factor más determinante para el desempeño del mercado, la respuesta es contundente: el 53% apunta a la política monetaria global (tasas de interés, inflación, liquidez) .

La lectura es clara. Los criptoinversores argentinos internalizaron que Bitcoin ya se comporta como un activo macro, los flujos dependen del costo del dinero, y el mercado no se mueve por adopción retail, sino por más al ritmo de la Fed y la magnitud del balance global.

En segundo lugar, aparecen los avances tecnológicos (22%), una cifra que confirma que el ecosistema no vive solo de expectativas financieras, sino también de mejoras reales —IA, escalabilidad, infraestructura, RWA— que pueden sostener narrativas de valor.

La paradoja local: esperan corrección, pero van a comprar más

Si la expectativa dominante es una corrección, ¿qué planean hacer los inversores? Gama lo respondió sin vueltas: “El 71% planea aumentar su exposición en 2026”.

Es, probablemente, el dato más argentino de toda la encuesta. Aunque predomina la cautela macro, la convicción de largo plazo sigue intacta. El mercado local es asi. Teme, pero compra; ve riesgo, pero lo abraza; anticipa volatilidad, pero prepara la billetera.

Solo el 6% aseguró que reducirá su posición. Prácticamente un rounding error. El activo más prometedor del año que viene, para los encuestados, Bitcoin será el gran protagonista de 2026: el 43,8% lo considera el activo más prometedor del año.

Detrás quedan:

Stablecoins: 19%

Ethereum: 17%

Altcoins emergentes: 9%

Tokens RWA: 7,2%

La preferencia por Bitcoin es consistente con un escenario de tasas todavía altas y menor tolerancia a experimentos. En momentos de incertidumbre, el flight-to-quality dentro del mundo cripto siempre empieza por BTC.

Para Gama, los resultados reflejan el perfil del inversor local: “Los resultados muestran que los argentinos siguen confiando en Bitcoin como una oportunidad de inversión y mantienen fuerte interés por las stablecoins, al mismo tiempo que observan de cerca cómo los movimientos del mercado global pueden impactar sus decisiones”.

Pero el dato más interesante es otro: Gama comentó que el 24% de los usuarios de Bitget en Argentina está en cripto hace más de cinco años. Esto conecta con lo que remarcó la experta sobre la fuerte cultura cripto en el país.

“Que casi una cuarta parte tenga más de cinco años de recorrido es muy significativo, especialmente considerando que los grandes exchanges globales como Bitget y Binance existen hace siete u ocho años. Es un indicador potente”, comentó.