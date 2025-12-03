La estrategia “fina” de Caputo para bajar una de las partidas más “pesadas” y el ahorro que tendrá en 2026

El ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, inauguró este miércoles el “Encuentro de Líderes 2025”, organizado por El Cronista y Apertura, evento que contará con el cierre del presidente Javier Milei.

En su presentación, el funcionario destacó que “hoy a lo económico se le agrega un reapoyo en lo social, una reafirmación que es muy fuerte y que genera una mayor gobernabilidad”, indicó el ministro en el evento que reúne a la cúspide del poder político y el empresariado nacional.

Además, despejó las dudas sobre la estrategia del Gobierno para fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA) y desmintió versiones sobre un supuesto fracaso en las negociaciones con la banca internacional.

En un extenso discurso, el funcionario detalló que Argentina podría comprar entre u$s 7000 y u$s 21.000 millones durante el próximo año, dependiendo de la recuperación de la demanda de dinero.

El debate que nunca existió

Caputo salió al cruce de las críticas sobre la imposibilidad de acumular reservas. “El Fondo quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas y nosotros queremos comprar reservas. Y nos lo vienen a decir a nosotros, que somos el equipo económico que más reservas compró en la historia, lejos”, afirmó con tono desafiante.

“Yo no puedo pretender comprar 100 millones de dólares por día en un mercado que está operando 200”, razonó Caputo. El Cronista

El ministro explicó la diferencia entre comprar y acumular reservas. Reconoció que el verdadero desafío fue acumularlas debido a la pesada herencia de deuda. “Heredamos una situación de deuda enorme. Con todo: con el mercado, con importadores, con los multilaterales”, señaló, y remarcó que durante 20 meses el Gobierno no hizo otra cosa que honrar esos compromisos.

Sin embargo, Caputo aseguró que el escenario cambió radicalmente después de las elecciones. “Estamos en el momento en el que efectivamente más cerca estamos de tener acceso a los mercados”, sostuvo, y agregó que esto no solo facilita la acumulación sino que “quita la ansiedad del timing de la compra de esas reservas”.

La estrategia: demanda de dinero y profundidad cambiaria

Según describió, el plan oficial se basa en dos pilares fundamentales. El primero consiste en comprar dólares a medida que aumenta la demanda de pesos, evitando repetir errores del pasado. “La intención es ir comprando dólares en la medida que la gente demanda más pesos”, explicó, advirtiendo sobre el riesgo de volver a las LEBACs y Leliqs.

El ministro utilizó un ejemplo contundente: si el fundador de OpenAI, Sam Altman, vendiera mañana sus u$s 25.000 millones al Banco Central, la institución debería emitir $ 35 billones de pesos que la gente no demandaría, generando inflación y obligando al Gobierno a esterilizar esos pesos con pasivos remunerados.

“Si vamos a lo que nosotros hemos mandado al presupuesto, en términos nominales la base estaría creciendo un 25%. A nosotros nos permitiría comprar aproximadamente 7.000 millones de dólares. De vuelta: sin la necesidad de tener que esterilizar. Luis Caputo

Según sus cálculos, si la base monetaria crece 25% en términos nominales —como prevé el presupuesto—, el Banco Central podría comprar aproximadamente u$s 7000 millones sin necesidad de esterilizar. Pero si la demanda de dinero se recupera, las cifras se disparan: “Podríamos comprar 7.000, 10.000, 14.000 millones de dólares”, proyectó. Si la demanda aumentara dos puntos porcentuales del producto, la compra alcanzaría “20.000 o 21.000 millones de dólares”.

El segundo pilar es la profundidad del mercado cambiario. Caputo advirtió que el volumen diario de operaciones cayó de 600 a 200 millones de dólares, con días de apenas 90 millones. “Yo no puedo pretender comprar 100 millones de dólares por día en un mercado que está operando 200”, razonó, porque eso dispararía artificialmente el tipo de cambio.

“Heredamos una situación de deuda enorme. Con todo: con el mercado, con importadores, con los multilaterales”,recordó Caputo.

Con un discurso optimista, Caputo cerró: “Este es un tren que ya arrancó. Y que yo genuinamente los invito a todos a que se suban, porque es un tren que está yendo por el camino correcto y estamos por enfrentar el mejor ciclo económico, por lo menos desde que yo nací”.