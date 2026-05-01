La empresaria Anna Cohen, presidenta y socia de Cohen Aliados Financieros, estuvo invitada a Pulso Financiero, en El Cronista Stream, donde analizó el panorama actual del mercado, dio su parecer por la situación del Merval y sentó posición respecto al potencial de los activos argentinos. Consultada sobre por qué el principal índice bursátil no termina de repuntar, Cohen se mostró “creyente y optimista” sobre los papeles locales y aseguró: “Si hay capacidad de crecimiento, en definitiva, va a ser a través del Merval y a través del equity”. Sobre los sectores con mayores oportunidades, la empresaria mencionó a la energía y las telecomunicaciones como apuestas ya consolidadas. Otro de los sectores ganadores es el sector bancario, señaló, por la robustez de sus balances y estar “muy bien capitalizados”. En otro tramo de la charla, Cohen analizó la influencia de las elecciones de medio término en Estados Unidos y advirtió que el país debe “movilizar los mercados” antes de los comicios estadounidenses. “Es tan binaria y polarizada nuestra situación que hoy somos un país emergente, donde no somos parte de un mercado central en el que tenés una continuidad política. Todavía Trump controla la Corte Suprema, hay que ver qué pasa”, afirmó. Sobre la estrategia de deuda, Cohen planteó la importancia de atender los servicios con lo que se logra “rollear” internamente. Observó con detenimiento el rendimiento de los bonos cortos frente a los largos, y señaló que el mercado todavía expresa dudas sobre lo que sucederá después del mandato de Javier Milei. En este contexto, la empresaria concluyó que la capacidad de Argentina para financiarse afuera depende no solo del escenario exterior sino de la consolidación local de un horizonte político claro. “El mercado te está diciendo ´no creemos que haya un riesgo implícito después de Milei que ya esté resuelto´”, sentenció respecto a la transición post-2027.